"Лучшая инвестиция в будущее каждой украинской семьи". Молодожены купили для ВСУ авто за деньги, подаренные им на свадьбу

"Пара поженилась в конце августа, а все подаренные деньги решила отдать в поддержку украинской армии, потому что это лучшая инвестиция в безопасное и счастливое будущее для каждой украинской семьи", – написал он.

Любка добавил, что у Татьяны и Ильи "есть много важных потребностей, но они решили, что сегодня именно защита Украины является самой большой из них".

"Именно на таких примерах основывается наша вера в неминуемую победу", – подытожил он.