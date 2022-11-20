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20 ноября, 2022
 
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"Лучшая инвестиция в будущее каждой украинской семьи". Молодожены купили для ВСУ авто за деньги, подаренные им на свадьбу

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Татьяна и Илья поженились в августе
Татьяна и Илья поженились в августе
Фото: Andriy Lyubka / Facebook

Проживающие в Чехии украинские молодожены Татьяна и Илья купили и передали для нужд ВСУ полноприводный джип Mazda B2500 за деньги, которые им подарили гости на свадьбу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский писатель Андрей Любка, разместив совместное фото с супругами на фоне приобретенного авто.

"Пара поженилась в конце августа, а все подаренные деньги решила отдать в поддержку украинской армии, потому что это лучшая инвестиция в безопасное и счастливое будущее для каждой украинской семьи",  написал он.

Любка добавил, что у Татьяны и Ильи "есть много важных потребностей, но они решили, что сегодня именно защита Украины является самой большой из них".

"Именно на таких примерах основывается наша вера в неминуемую победу", – подытожил он.

https://www.facebook.com/andriy.lyubka/posts/pfbid02BGga7YCUeraPMKBYRz4vJg4KjqyN63AarxMybWB8iSNM3SBXhM2DzJkMD1gNJCT6l

Контекст:

Илья родом из Донецкой области. Более 15 лет он занимается в Чехии юриспруденцией, его жена Татьяна родилась в Сумской области. Она – переводчик, работает в украинском посольстве в Праге. 

Теги: Чехия, автомобили, свадьба, благотворительность, война России против Украины, Андрей Любка
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