Parimatch направил ВСУ турникеты, медицинские аптечки и лекарства

"Своевременное предоставление первой помощи защитникам на поле боя в разы повышает шансы спасти их жизнь. Поэтому Parimatch с первых дней войны закупает и передает тактические аптечки на линию фронта. Аптечки включают критически важные средства медицинской помощи – фиксаторы, шины, приспособления для лечения переломов, турникеты. Своевременное их применение в течение "золотого часа" после ранения является определяющим фактором для сохранения жизни в зоне активных боевых действий", – отметили в Parimatch.

Также компания обеспечивает ВСУ медицинскими изделиями, ускоряющими восстановление раненых бойцов – это пластины, имплантаты, металлоконструкции для лечения переломов и других травм.

“Многие военные, получившие ранения в боях, смогли сохранить жизнь благодаря своевременной первой помощи. И большинство из этих военных после реабилитации готовы снова ехать в самые горячие точки, чтобы продолжать деоккупировать украинские города. Поддерживать и обеспечивать их всем необходимым – наша гражданская обязанность", – подчеркнула CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Фото: пресс-служба Parimatch

Parimatch также поддерживает другие инициативы по оказанию первой медицинской помощи. В рамках инициативы United24 компания присоединилась к сбору средств на реанимобили. Скорые уже направлены в регионы и доставляют в больницы пострадавших от российской агрессии украинцев.