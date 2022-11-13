Parimatch стал партнером United24

До конца года Parimatch планирует принять участие в нескольких благотворительных сборах Фото: gamblinginsider.com

До конца года Parimatch планирует принять участие в нескольких благотворительных сборах, а также реализовать медиаактивности с клубами Английской премьер-лиги и амбассадором United24 и Parimatch, абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком.

"Мы используем все ресурсы для того, чтобы европейское и мировое общество, глобальные бренды и бизнес-гиганты включились в проекты, инициированные United24. Говорить о войне сегодня – обязанность каждого и особенно тех, кто может говорить для международной аудитории", – рассказала CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Координатор United24 Ярослава Гресь отметила, что у Parimatch есть широкие медийные возможности для поддержки инициатив платформы.

"Компания Parimatch Ukraine уже поддержала сбор первой леди Елены Зеленской и United24 на реанимобили. Мы рады, что эта активность трансформировалась в системное сотрудничество. Бороться за внимание мира после почти девяти месяцев войны все труднее. Большие медийные возможности Parimatch Ukraine помогут United24 звучать громче и быть эффективнее в помощи Украине", – сказала она.