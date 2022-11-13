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Parimatch стал партнером United24

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До конца года Parimatch планирует принять участие в нескольких благотворительных сборах
До конца года Parimatch планирует принять участие в нескольких благотворительных сборах
Фото: gamblinginsider.com

Parimatch присоединился к фандрайзинговой платформе United24, бренд оказал финансовую помощь, а теперь приобщается к медийной поддержке с участием мировых звезд спорта. Об этом сообщили 13 ноября в пресс-службе Parimatch.

До конца года Parimatch планирует принять участие в нескольких благотворительных сборах, а также реализовать медиаактивности с клубами Английской премьер-лиги и амбассадором United24 и Parimatch, абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком.

"Мы используем все ресурсы для того, чтобы европейское и мировое общество, глобальные бренды и бизнес-гиганты включились в проекты, инициированные United24. Говорить о войне сегодня – обязанность каждого и особенно тех, кто может говорить для международной аудитории", – рассказала CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Координатор United24 Ярослава Гресь отметила, что у Parimatch есть широкие медийные возможности для поддержки инициатив платформы.

"Компания Parimatch Ukraine уже поддержала сбор первой леди Елены Зеленской и United24 на реанимобили. Мы рады, что эта активность трансформировалась в системное сотрудничество. Бороться за внимание мира после почти девяти месяцев войны все труднее. Большие медийные возможности Parimatch Ukraine помогут United24 звучать громче и быть эффективнее в помощи Украине", – сказала она.

Контекст:

United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко.

Также амбассадорами проекта являются украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер, американская группа Imagine Dragons, креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, американский актер Марк Хэмилл, который сыграл Люка Скайуокера в "Звездных войнах", украинский боксер Александр Усик, американский астронавт Скотт Келли и американский историк Тимоти Снайдер.

За полгода работы United24 собрано почти $220 млн взносов от миллионов людей из более чем сотни стран.

Теги: Александр Усик, война России против Украины, финансы, сотрудничество, United24, Parimatch
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