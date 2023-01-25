Parimatch купил для ВСУ новую партию беспилотников ”Небесна кара”

Деньги в рамках проекта Parimatch ”Беспилотный футбол” собирали украинские болельщики во время эксклюзивных трансляций топовых футбольных матчей ”Челси-Арсенал”, ”Днепр1-Шахтер” и баскетбольных поединков ”Нидерланды-Украина”, ”Украина-Исландия”. Трансляции вели Александр Шовковский и Александр Денисов – события состоялись при поддержке платформ FootballHub и Setanta Sports.

Дроны уже отправили на фронт – николаевской 30-й ОМБР и подразделениям разведки ВСУ. Неделей ранее Parimatch отправил украинским защитникам также партию дронов Mavic.

”Наблюдать противника в зоне прямой видимости удается не всегда, также определять его местонахождение по звуку, в ”зеленке” гораздо сложнее, чем когда аэроразведка может поднять дрон в воздух, и можно сразу определить координаты, навестись и корректировать огонь в режиме реального времени”, – рассказал командир взвода управления 30-й ОМБР с позывным Плафон.

фотогалерея ( 1 из 2) Фото: пресс-служба Parimatch Ukraine Фото: пресс-служба Parimatch Ukraine

Военнослужащие рассказали, что часто благодаря дронам российские оккупанты не успевают занять позицию и начать огонь по позициям ВСУ, так как украинские артиллеристы с помощью дронов ”накрывают” их раньше.

"БПЛА ”Небесна кара” славится своей скоростью, маневренностью, передачей качественной картинки и дальностью полета до 30 км даже в условиях радиоэлектронной борьбы, что позволяет ему успешно проводить оперативную разведку вражеских позиций", – сказано в сообщении пресс-службы.

На фронте таких дронов постоянно не хватает, рассказали разведчики.

“Если у группы есть соответствующий опыт работы, потери дронов составляют три-четыре единицы ежемесячно. Враг ведет системную радиоэлектронную борьбу, поэтому в условиях позиционной борьбы сбивание дронов даже у опытных групп – неизбежно. Для эффективного выполнения задач разведка нуждается в постоянном пополнении запасов", – отметил офицер разведки ВСУ Андрей Носач.

В Parimatch подчеркнули, что с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину работают над обеспечением ВСУ разведывательными и боевыми дронами.

“Мы в компании точно знаем, насколько мощна сила технологий. Дроны – одна из них. Это "глаза" ВСУ и возможность проводить военные операции на значительном расстоянии, сохраняя жизнь наших защитников. Поэтому мы продолжим нашу поддержку военных до самой победы”, – заявила СЕО Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

За 2022 год компания Parimatch предоставила помощь ВСУ на 386 млн гривен, из них 9,3 млн было потрачено на приобретение 41 дрона для передовой, добавили в пресс-службе компании.