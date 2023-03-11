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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Насиловал и угрожал убить сына. Российский оккупант поселился у жительницы Херсонской области и издевался над ней

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Оккупантом-насильником оказался 48-летний Александр Рубанов родом из станицы Сторожевой
Оккупантом-насильником оказался 48-летний Александр Рубанов родом из станицы Сторожевой
Фото: slidstvo.info

Журналисты "Слідство.Інфо" 10 марта идентифицировали россиянина, который во время оккупации Херсонской области поселился в доме у украинки, насиловал ее и угрожал убить сына.

24 февраля 2023 года Офис генпрокурора опубликовал сообщение о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему 34-й отдельной мотострелковой горной бригады 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

По данным украинских правоохранителей, 34-я отдельная мотострелковая горная бригада армии РФ в конце марта находилась в Береславском районе Херсонской области. Российские оккупанты разместили там свою технику, грабили и запугивали местное население. Также россияне регулярно обыскивали дома мирных жителей.

Во время одного из таких "обысков" один из оккупантов начал приставать к женщине, которая жила одна с малолетним сыном. Угрожая расправой ей и ее ребенку, подозреваемый изнасиловал женщину, держа возле нее нож. В дальнейшем он, без согласия пострадавшей, начал проживать в ее доме, угрожал расправой над ребенком и насиловал.

"Слідство.Інфо" пишет, что оккупант жил в доме женщины и издевался над ней в течение четырех месяцев – с середины апреля и до конца августа 2022-го.

Журналисты идентифицировали оккупанта по страницам в российской социальной сети "Одноклассники". Им оказался 48-летний Александр Рубанов родом из станицы Сторожевой Ставропольского края (Карачаево-Черкесская Республика РФ).

Фото: slidstvo.info
Фото: slidstvo.info

Издание установило, что в 2012 году оккупант участвовал в военных учениях, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии на его странице в "Одноклассниках".

Фото: slidstvo.info
Фото: slidstvo.info

Контекст:

С начала полномасштабной военной агрессии РФ прокуроры зафиксировали 154 факта сексуального насилия, связанного с конфликтом, сообщали в декабре 2022 года в Офисе генпрокурора.

Российские командиры знали о фактах изнасилования украинских женщин на оккупированных территориях со стороны своих солдат и поощряли это, говорится в материале The New York Times, опубликованном 5 января 2023 года.

Тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта 2022 года сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, оккупация, Херсонская область, изнасилование, война России против Украины, российские военные, украинки, российские оккупанты, россияне
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