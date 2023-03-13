Россияне обстреляли бригаду электриков в Херсонской области, один человек ранен – ОВА

"Происшествие случилось в одном из населенных пунктов Дарьевской общины. Во время вражеского обстрела специалисты выполняли аварийно-восстановительные работы", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, ранен один электрик. Его отвезли в больницу.

Контекст:

Практически вся Херсонская область была захвачена российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.