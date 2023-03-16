Две жительницы Краматорска "сливали" оккупантам данные о позициях ВСУ под Бахмутом, одна из них была медиком в теробороне – СБУ

По данным спецслужбы, агентами ГРУ РФ оказались две жительницы Краматорска. Одна из них была медсестрой боевого подразделения теробороны ВСУ.
"По указанию агрессора они собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на бахмутском направлении. В "зоне особого внимания" врага находились маршруты вероятного перемещения тяжелой бронированной техники украинских войск в направлении восточного фронта. Разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования боевых операций в районе Бахмута", – говорится в сообщении.
Помимо этого, подозреваемые фиксировали результаты вражеских обстрелов украинской инфраструктуры для корректировки повторных ударов.
Контрразведчики СБУ задержали женщин во время выполнения ими разведывательной задачи.
По данным следствия, они находились на дистанционной связи с кадровым сотрудником российской военной разведки.
"Установлено, что вербовку агентов он осуществлял через представителя разведывательного подразделения 1-го армейского корпуса Южного военного округа ВС РФ, в состав которого входит сын одной из фигуранток. В случае захвата региона агрессор "гарантировал" своим подельницам "руководящие должности" в местной оккупационной администрации", – отметили в СБУ.
В ходе обысков по адресам проживания фигуранток правоохранители обнаружили мобильные телефоны и ноутбук, которые они использовали для коммуникации с российским куратором.
Следователи СБУ сообщили одной из задержанных о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), другой – по ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины заявили об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут.