Две жительницы Краматорска "сливали" оккупантам данные о позициях ВСУ под Бахмутом, одна из них была медиком в теробороне – СБУ

По данным СБУ, контрразведчики задержали женщин во время выполнения ими разведывательной задачи Фото: Служба безпеки України / Telegram

По данным спецслужбы, агентами ГРУ РФ оказались две жительницы Краматорска. Одна из них была медсестрой боевого подразделения теробороны ВСУ.

"По указанию агрессора они собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на бахмутском направлении. В "зоне особого внимания" врага находились маршруты вероятного перемещения тяжелой бронированной техники украинских войск в направлении восточного фронта. Разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования боевых операций в районе Бахмута", – говорится в сообщении.

Помимо этого, подозреваемые фиксировали результаты вражеских обстрелов украинской инфраструктуры для корректировки повторных ударов.

Контрразведчики СБУ задержали женщин во время выполнения ими разведывательной задачи.

По данным следствия, они находились на дистанционной связи с кадровым сотрудником российской военной разведки.

"Установлено, что вербовку агентов он осуществлял через представителя разведывательного подразделения 1-го армейского корпуса Южного военного округа ВС РФ, в состав которого входит сын одной из фигуранток. В случае захвата региона агрессор "гарантировал" своим подельницам "руководящие должности" в местной оккупационной администрации", – отметили в СБУ.

В ходе обысков по адресам проживания фигуранток правоохранители обнаружили мобильные телефоны и ноутбук, которые они использовали для коммуникации с российским куратором.

Следователи СБУ сообщили одной из задержанных о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), другой – по ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.