Маляр о боях за Бахмут: Есть определенные значительные успехи у ВСУ

"На сегодняшний день фактически по всей полосе ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица" происходят наступательные действия врага. Бои продолжаются в районе Кременной [Луганской области], Белогоровки [Луганской области], Спорного [Донецкой области], Бахмут является эпицентром", – заявила замминистра.
Она уточнила, что российские захватчики сразу по нескольким направлениям пытаются окружить и захватить Бахмут.
"Собственно, что такое динамика боевых действий? Это когда есть определенные незначительные успехи у врага, но в том числе есть и определенные значительные успехи в ВСУ, которые смогли кое-что сделать на севере", – сообщила Маляр.
Она добавила, что бои за город еще не завершены, поэтому пока преждевременно делать какие-то выводы, и подчеркнула, комментируя успехи украинских защитников, что “не уверена, что это можно сейчас озвучивать”.
Замглавы Минобороны Украины напомнила, что воспринимать информацию о боях за Бахмут нужно с пониманием того, что украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить осуществления планов противника. Поэтому, когда идут разговоры о стратегическом значении Бахмута, очень важно доверять украинским военным, указала отметила она.
Маляр также назвала Бахмут городом, где в большом количестве уничтожается враг, и, соответственно уменьшаются наступательные возможности российских войск.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
14 марта президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором "все члены ставки высказали общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмута", сообщили в Офисе президента.