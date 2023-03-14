Маляр о боях за Бахмут: Есть определенные значительные успехи у ВСУ

Маляр рассказала о динамике боев за Бахмут 14 марта: У оккупантов есть незначительные достижения, у ВСУ - значительные Фото: Ганна Маляр / Telegram

"На сегодняшний день фактически по всей полосе ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица" происходят наступательные действия врага. Бои продолжаются в районе Кременной [Луганской области], Белогоровки [Луганской области], Спорного [Донецкой области], Бахмут является эпицентром", – заявила замминистра.

Она уточнила, что российские захватчики сразу по нескольким направлениям пытаются окружить и захватить Бахмут.

"Собственно, что такое динамика боевых действий? Это когда есть определенные незначительные успехи у врага, но в том числе есть и определенные значительные успехи в ВСУ, которые смогли кое-что сделать на севере", – сообщила Маляр.

Она добавила, что бои за город еще не завершены, поэтому пока преждевременно делать какие-то выводы, и подчеркнула, комментируя успехи украинских защитников, что “не уверена, что это можно сейчас озвучивать”.

Замглавы Минобороны Украины напомнила, что воспринимать информацию о боях за Бахмут нужно с пониманием того, что украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить осуществления планов противника. Поэтому, когда идут разговоры о стратегическом значении Бахмута, очень важно доверять украинским военным, указала отметила она.

Маляр также назвала Бахмут городом, где в большом количестве уничтожается враг, и, соответственно уменьшаются наступательные возможности российских войск.