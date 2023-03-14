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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, говорили о дальнейшей защите Бахмута

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Зеленский провел второе заседание ставки за пять дней
Зеленский провел второе заседание ставки за пять дней
Фото: president.gov.ua

14 марта президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом проинформировал сайт главы государства.

"Члены ставки заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте. Рассмотрев ход оборонной операции на бахмутском направлении, все члены ставки высказали общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмута", – говорится в сообщении.

По данным Офиса президента Украины, на заседании также "было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой".

"Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск", – объяснили в пресс-службе президента.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Предыдущее заседание ставки верховного главнокомандующего Зеленский провел 10 марта.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Ситуация в Бахмуте обострилась, проинформировали в Минобороны Украины 10 марта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, вооружение, оборона, боеприпасы, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, президент, заседание
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