Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, говорили о дальнейшей защите Бахмута

"Члены ставки заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте. Рассмотрев ход оборонной операции на бахмутском направлении, все члены ставки высказали общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмута", – говорится в сообщении.

По данным Офиса президента Украины, на заседании также "было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой".

"Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск", – объяснили в пресс-службе президента.

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Предыдущее заседание ставки верховного главнокомандующего Зеленский провел 10 марта.