Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, говорили о дальнейшей защите Бахмута

"Члены ставки заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте. Рассмотрев ход оборонной операции на бахмутском направлении, все члены ставки высказали общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмута", – говорится в сообщении.
По данным Офиса президента Украины, на заседании также "было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой".
"Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск", – объяснили в пресс-службе президента.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Предыдущее заседание ставки верховного главнокомандующего Зеленский провел 10 марта.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.
Ситуация в Бахмуте обострилась, проинформировали в Минобороны Украины 10 марта.