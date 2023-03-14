Залужный заявил, что оборонная операция в Бахмуте – ключевая в обеспечении устойчивости всего фронта

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев Фото: Головнокомандувач ЗСУ / Telegram

"Уважаю крепость, храбрость и несокрушимость наших воинов в Бахмуте. Оборонная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта", – подчеркнул Залужный.

Он выразил благодарность каждому украинскому воину, который "дает достойный отпор оккупантам и приближает победу Украины".

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. На нем все члены ставки высказали общую позицию о необходимости дальнейшего удержания и защиты Бахмута.