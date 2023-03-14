Залужный заявил, что оборонная операция в Бахмуте – ключевая в обеспечении устойчивости всего фронта

"Уважаю крепость, храбрость и несокрушимость наших воинов в Бахмуте. Оборонная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта", – подчеркнул Залужный.
Он выразил благодарность каждому украинскому воину, который "дает достойный отпор оккупантам и приближает победу Украины".
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. На нем все члены ставки высказали общую позицию о необходимости дальнейшего удержания и защиты Бахмута.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.
Ситуация в Бахмуте обострилась, проинформировали в Минобороны Украины 10 марта.