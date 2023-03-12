Бахмут остается эпицентром военных действий – Череватый

"За эти сутки произошел 161 обстрел на всем бахмутском отрезке фронта. 39 боеприкосновений, в которых враг потерял 239 человек, 293 были ранены", – отметил он.

Кроме того, на Бахмутском направлении россияне потеряли два танка Т-72 и ЗРК "Оса", сообщил Череватый.

Еще одна горячая точка, хотя и не с такой интенсивностью боев, – это лимано-купянское направление, добавил Череватый. Там, по его словам, воюют более подготовленные профессиональные российские военные. Они пытаются проводить атаки каждые сутки в последнее время, отметил Череватый.

В последние недели это направление является лидером по количеству обстрелов из артиллерии и РСЗО – за последние сутки было 414 обстрелов и 12 боестолкновений, рассказал он. 70 оккупантов были убиты, 82 ранены, подбит танк и пять БМП.