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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После потерь в Бахмуте Пригожин открыл пункты вербовки в ЧВК "Вагнер" в 42 городах РФ

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ЧВК "Вагнер" ищет замену основным частям, которых лишилась на Донбассе
ЧВК "Вагнер" ищет замену основным частям, которых лишилась на Донбассе
Фото: ЕРА

Воюющая в Украине российская ЧВК "Вагнер" нуждается в срочном пополнении личного состава. Об этом ее владелец Евгений Пригожин заявил 11 марта, сообщает его пресс-служба в Telegram.

По его словам, пункты вербовки наемников открылись в 42 городах России. Целью оккупантов, воюющих на украинской территории, Пригожин назвал "защиту своего будущего и памяти о прошлом".

Он отметил, что Вооруженные силы Украины дают отпор вагнеровцам, есть проблемы у наемников и внутри РФ.

"Несмотря на колоссальное сопротивление ВСУ, мы будем идти вперед. Несмотря на палки в колесах, которые нам втыкаются на каждом шагу", – добавил он.

9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.

10 марта спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские военные в районе Бахмута Донецкой области уничтожили большую часть наемников ЧВК "Вагнер". 

Контекст:

26 февраля Генеральный штаб ВСУ сообщал, что "Вагнер" несет большие потери под Бахмутом. В районе оккупированной Горловки Донецкой области только за один день были собраны около 200 тел наемников.

6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он.

На видео, опубликованном 5 марта, Пригожин высказал мнение, что если наемникам ЧВК "Вагнер" придется отступить от Бахмута, то ВСУ смогут выйти к границам РФ, а "может быть, и дальше". "Весь фронт посыплется", – считает создатель ЧВК. По его словам, вопрос со "снарядным голодом" у вагнеровцев так и не решился.

В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны (ISW).

Теги: Донецкая область, наемники, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, Евгений Пригожин, потери армии России
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