После потерь в Бахмуте Пригожин открыл пункты вербовки в ЧВК "Вагнер" в 42 городах РФ

По его словам, пункты вербовки наемников открылись в 42 городах России. Целью оккупантов, воюющих на украинской территории, Пригожин назвал "защиту своего будущего и памяти о прошлом".

Он отметил, что Вооруженные силы Украины дают отпор вагнеровцам, есть проблемы у наемников и внутри РФ.

"Несмотря на колоссальное сопротивление ВСУ, мы будем идти вперед. Несмотря на палки в колесах, которые нам втыкаются на каждом шагу", – добавил он.

9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.

10 марта спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские военные в районе Бахмута Донецкой области уничтожили большую часть наемников ЧВК "Вагнер".