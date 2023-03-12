После потерь в Бахмуте Пригожин открыл пункты вербовки в ЧВК "Вагнер" в 42 городах РФ

По его словам, пункты вербовки наемников открылись в 42 городах России. Целью оккупантов, воюющих на украинской территории, Пригожин назвал "защиту своего будущего и памяти о прошлом".
Он отметил, что Вооруженные силы Украины дают отпор вагнеровцам, есть проблемы у наемников и внутри РФ.
"Несмотря на колоссальное сопротивление ВСУ, мы будем идти вперед. Несмотря на палки в колесах, которые нам втыкаются на каждом шагу", – добавил он.
9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.
10 марта спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские военные в районе Бахмута Донецкой области уничтожили большую часть наемников ЧВК "Вагнер".
26 февраля Генеральный штаб ВСУ сообщал, что "Вагнер" несет большие потери под Бахмутом. В районе оккупированной Горловки Донецкой области только за один день были собраны около 200 тел наемников.
6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он.
На видео, опубликованном 5 марта, Пригожин высказал мнение, что если наемникам ЧВК "Вагнер" придется отступить от Бахмута, то ВСУ смогут выйти к границам РФ, а "может быть, и дальше". "Весь фронт посыплется", – считает создатель ЧВК. По его словам, вопрос со "снарядным голодом" у вагнеровцев так и не решился.
В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны (ISW).