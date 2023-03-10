"Их бесславная история закончится". Череватый заявил, что ВСУ под Бахмутом уничтожили большую часть ЧВК "Вагнер"

По мнению спикера, по перехватам и обращениям создателя "Вагнера" Евгения Пригожина виден его конфликт с российским военным командованием, в частности с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
"Сам Пригожин, а также его террористы оскорбляли военное руководство страны-агрессора, в том числе Герасимова. Естественно, что у них есть какие-то трения и нежелание помогать ему", – полагает Череватый.
Он видит у Пригожина желание сохранить военно-политическую субъектность, стать весомой фигурой, которая влияет на принятие процессов в РФ.
"Однако [этому препятствуют] доблесть и мастерство ВСУ, которые фактически уничтожили группировку "Вагнера". Она существенно понесла потери, и, можно сказать, большая часть ее погибла на бахмутских полях. Понятно, что эти процессы ведут к тому, что их бесславная история в средней перспективе закончится", – заявил спикер.
16 февраля боевики ЧВК "Вагнер" опубликовали видео, на котором также заявляли, что они "полностью отрезаны от поставок боеприпасов". По словам вагнеровцев, им не хватает боеприпасов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов.
Сам Пригожин 21 февраля обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ, командующего группировкой российских войск в Украине генерала Валерия Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине". Ответ минобороны РФ, которое отвергает обвинения, он назвал "плевком в сторону ЧВК "Вагнер".
26 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что "Вагнер" несет большие потери под Бахмутом. В районе оккупированной Горловки Донецкой области только за один день были собраны около 200 тел наемников.
6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он.
На видео, опубликованном 5 марта, Пригожин высказал мнение, что если наемникам ЧВК "Вагнер" придется отступить от Бахмута, то ВСУ смогут выйти к границам РФ, а "может быть, и дальше". "Весь фронт посыплется", – считает создатель ЧВК. По его словам, вопрос со "снарядным голодом" у вагнеровцев так и не решился.
В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны (ISW).