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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Их бесславная история закончится". Череватый заявил, что ВСУ под Бахмутом уничтожили большую часть ЧВК "Вагнер"

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Череватый убежден, что мастерство ВСУ помешало Пригожину воплотить как военные, так и политические планы
Череватый убежден, что мастерство ВСУ помешало Пригожину воплотить как военные, так и политические планы
Фото: armyinform.com.ua

Украинские военные уничтожили большую часть наемников российской частной военной компании "Вагнер" в районе Бахмута Донецкой области. Об этом 10 марта в эфире национального телемарафона, который в YouTube транслировал канал "Рада", рассказал спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По мнению спикера, по перехватам и обращениям создателя "Вагнера" Евгения Пригожина виден его конфликт с российским военным командованием, в частности с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

"Сам Пригожин, а также его террористы оскорбляли военное руководство страны-агрессора, в том числе Герасимова. Естественно, что у них есть какие-то трения и нежелание помогать ему", – полагает Череватый.

Он видит у Пригожина желание сохранить военно-политическую субъектность, стать весомой фигурой, которая влияет на принятие процессов в РФ.

"Однако [этому препятствуют] доблесть и мастерство ВСУ, которые фактически уничтожили группировку "Вагнера". Она существенно понесла потери, и, можно сказать, большая часть ее погибла на бахмутских полях. Понятно, что эти процессы ведут к тому, что их бесславная история в средней перспективе закончится", – заявил спикер.

Контекст:

16 февраля боевики ЧВК "Вагнер" опубликовали видео, на котором также заявляли, что они "полностью отрезаны от поставок боеприпасов". По словам вагнеровцев, им не хватает боеприпасов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов.

Сам Пригожин 21 февраля обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ, командующего группировкой российских войск в Украине генерала Валерия Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине". Ответ минобороны РФ, которое отвергает обвинения, он назвал "плевком в сторону ЧВК "Вагнер".

26 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что "Вагнер" несет большие потери под Бахмутом. В районе оккупированной Горловки Донецкой области только за один день были собраны около 200 тел наемников.

6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он.

На видео, опубликованном 5 марта, Пригожин высказал мнение, что если наемникам ЧВК "Вагнер" придется отступить от Бахмута, то ВСУ смогут выйти к границам РФ, а "может быть, и дальше". "Весь фронт посыплется", – считает создатель ЧВК. По его словам, вопрос со "снарядным голодом" у вагнеровцев так и не решился.

В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны (ISW).

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