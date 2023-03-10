"Их бесславная история закончится". Череватый заявил, что ВСУ под Бахмутом уничтожили большую часть ЧВК "Вагнер"

Череватый убежден, что мастерство ВСУ помешало Пригожину воплотить как военные, так и политические планы Фото: armyinform.com.ua

По мнению спикера, по перехватам и обращениям создателя "Вагнера" Евгения Пригожина виден его конфликт с российским военным командованием, в частности с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

"Сам Пригожин, а также его террористы оскорбляли военное руководство страны-агрессора, в том числе Герасимова. Естественно, что у них есть какие-то трения и нежелание помогать ему", – полагает Череватый.

Он видит у Пригожина желание сохранить военно-политическую субъектность, стать весомой фигурой, которая влияет на принятие процессов в РФ.

"Однако [этому препятствуют] доблесть и мастерство ВСУ, которые фактически уничтожили группировку "Вагнера". Она существенно понесла потери, и, можно сказать, большая часть ее погибла на бахмутских полях. Понятно, что эти процессы ведут к тому, что их бесславная история в средней перспективе закончится", – заявил спикер.