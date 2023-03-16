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СБУ сообщила о подозрении настоятелю храма УПЦ МП в Ужгороде

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По данным следствия, священник публично оскорблял религиозные чувства украинцев
По данным следствия, священник публично оскорблял религиозные чувства украинцев
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Настоятелю Кресто-Воздвиженского кафедрального собора Украинской православной церкви Московского патриархата в Ужгороде сообщили о подозрении. Об этом пресс-центр СБУ написал в Telegram 16 марта.

"В декабре прошлого года он неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, изъявивших желание праздновать Рождество 25 декабря. Сотрудники СБУ задокументировали более семи эпизодов, когда священник унижал религиозные чувства представителей других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения", – проинформировали в СБУ.

Настоятелю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам). Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

"Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", – подчеркнули в ведомстве.

Контекст:

В Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая является частью РПЦ. УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата" (РПЦ).

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Рождество, Закарпатье, Ужгород, УПЦ МП, церковь
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