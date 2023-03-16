СБУ сообщила о подозрении настоятелю храма УПЦ МП в Ужгороде

"В декабре прошлого года он неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, изъявивших желание праздновать Рождество 25 декабря. Сотрудники СБУ задокументировали более семи эпизодов, когда священник унижал религиозные чувства представителей других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения", – проинформировали в СБУ.

Настоятелю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам). Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

"Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", – подчеркнули в ведомстве.