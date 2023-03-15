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Митрополит Павел попросил Зеленского "оставить в покое" монахов Киево-Печерской лавры

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Представители УПЦ МП опубликовали новое обращение по поводу лавры
Представители УПЦ МП опубликовали новое обращение по поводу лавры
Фото: pravoslavye.org.ua

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел (Лебедь) обратился к украинскому народу и власти с призывом не выселять монахов из Киево0Печерской лавры. Об этом сообщается на сайте УПЦ МП 15 марта.

"Благодарим Господа за его великую милость, что Он сподобил нас жить в Святой Успенской Киево-Печерской лавре.  За людей, которые помогали и помогают нам сохранить святыню для современников и потомков. Мы пришли сюда, чтобы посвятить свою жизнь служению Богу в молитве и служении людям. В трудные времена испытания для нашего государства мы молимся, чтобы Господь сохранил Украину для нас.  Верю и надеюсь, что мы будем услышаны и Господь мира и покоя сохранит для нас государство, нас в этой стране и церкви", – сказал он.

Павел отметил, что в лавре живет более 200 человек братии с послушниками. Он обратился к представителям власти с заявлением, что перед представителями УПЦ МП "нет выбора", поскольку они "его уже сделали".

"Мы такие же граждане Украины, люди, пользующиеся законами. Просим сегодня еще и еще раз сохранить церковь и не вмешиваться в дела церкви. И чтобы Господь сохранил нас в церкви, потому что без церкви мы не видим себя в другом мире єтой земной жизни", – сказал он.

Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, попросив "исполнения всех законов государства".

"Мы умоляем  оставить монахов монастыря в покое и дать им возможность совершать самую главную миссию – молитву и сохранение нашего государства", – заявил он.

Контекст:

Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

В письме-предупреждении к монастырю, опубликованном 10 марта на сайте Лавры, руководство заповедника сообщило, что расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.

Митрополит Павел в предыдущем обращении 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, митрополит Павел
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