Митрополит Павел попросил Зеленского "оставить в покое" монахов Киево-Печерской лавры

"Благодарим Господа за его великую милость, что Он сподобил нас жить в Святой Успенской Киево-Печерской лавре. За людей, которые помогали и помогают нам сохранить святыню для современников и потомков. Мы пришли сюда, чтобы посвятить свою жизнь служению Богу в молитве и служении людям. В трудные времена испытания для нашего государства мы молимся, чтобы Господь сохранил Украину для нас. Верю и надеюсь, что мы будем услышаны и Господь мира и покоя сохранит для нас государство, нас в этой стране и церкви", – сказал он.

Павел отметил, что в лавре живет более 200 человек братии с послушниками. Он обратился к представителям власти с заявлением, что перед представителями УПЦ МП "нет выбора", поскольку они "его уже сделали".

"Мы такие же граждане Украины, люди, пользующиеся законами. Просим сегодня еще и еще раз сохранить церковь и не вмешиваться в дела церкви. И чтобы Господь сохранил нас в церкви, потому что без церкви мы не видим себя в другом мире єтой земной жизни", – сказал он.

Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, попросив "исполнения всех законов государства".

"Мы умоляем оставить монахов монастыря в покое и дать им возможность совершать самую главную миссию – молитву и сохранение нашего государства", – заявил он.