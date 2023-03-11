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В Минкульте заявили, что разрыв договора о пользовании Лаврой касается всех ее помещений. В УПЦ МП назвали это "прихотью чиновников"

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По словам Ткаченко, с сегодняшнего дня будут работать созданные заповедником рабочие группы по инвентаризации имущества Лавры
По словам Ткаченко, с сегодняшнего дня будут работать созданные заповедником рабочие группы по инвентаризации имущества Лавры
Фото: depositphotos.com

Разрыв договора с Украинской православной церковью Московского патриархата о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой касается всех помещений, расположенных на территории национального заповедника. Об этом 10 февраля в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что все здания и имущество Лавры принадлежат государству.

По словам министра, предупреждение о разрыве договора, направленное заповедником УПЦ МП, обосновано выводами межведомственной рабочей группы, которая установила нарушения монастырем условий документа о пользовании государственным имуществом.

Ткаченко отметил, что с сегодняшнего дня будут работать созданные заповедником рабочие группы по инвентаризации имущества и обследованию технического состояния зданий и сооружений.

Пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом".

"В этом письме никакой информации о юридических основаниях для таких действий не указано. Что касается работы упомянутой в письме группы, то о содержании ее выводов нигде не сообщалось, а составлялись они, очевидно, предвзято и с грубым нарушением юридических норм. Итак, единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.

https://www.facebook.com/Church.ua/posts/pfbid02tY5uEu6zVKLGqZ1Gfy6vHfuW7dQPbqMzGETmqZxUN1rM1FjtjZB6RZGciqj1v7bkl

Контекст:

Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, Александр Ткаченко, Минкульт, заповедник, Министерство культуры и информационной политики
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