В Минкульте заявили, что разрыв договора о пользовании Лаврой касается всех ее помещений. В УПЦ МП назвали это "прихотью чиновников"

По словам Ткаченко, с сегодняшнего дня будут работать созданные заповедником рабочие группы по инвентаризации имущества Лавры Фото: depositphotos.com

Он подчеркнул, что все здания и имущество Лавры принадлежат государству.

По словам министра, предупреждение о разрыве договора, направленное заповедником УПЦ МП, обосновано выводами межведомственной рабочей группы, которая установила нарушения монастырем условий документа о пользовании государственным имуществом.

Ткаченко отметил, что с сегодняшнего дня будут работать созданные заповедником рабочие группы по инвентаризации имущества и обследованию технического состояния зданий и сооружений.

Пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом".

"В этом письме никакой информации о юридических основаниях для таких действий не указано. Что касается работы упомянутой в письме группы, то о содержании ее выводов нигде не сообщалось, а составлялись они, очевидно, предвзято и с грубым нарушением юридических норм. Итак, единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.