В Минкульте заявили, что разрыв договора о пользовании Лаврой касается всех ее помещений. В УПЦ МП назвали это "прихотью чиновников"

Он подчеркнул, что все здания и имущество Лавры принадлежат государству.
По словам министра, предупреждение о разрыве договора, направленное заповедником УПЦ МП, обосновано выводами межведомственной рабочей группы, которая установила нарушения монастырем условий документа о пользовании государственным имуществом.
Ткаченко отметил, что с сегодняшнего дня будут работать созданные заповедником рабочие группы по инвентаризации имущества и обследованию технического состояния зданий и сооружений.
Пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом".
"В этом письме никакой информации о юридических основаниях для таких действий не указано. Что касается работы упомянутой в письме группы, то о содержании ее выводов нигде не сообщалось, а составлялись они, очевидно, предвзято и с грубым нарушением юридических норм. Итак, единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.
Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".