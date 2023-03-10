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УПЦ МП окончательно выселяют из Киево-Печерской лавры

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Государство расторгает с УПЦ МП договор об аренде зданий Киево-Печерской лавры, где расположен мужской монастырь
Государство расторгает с УПЦ МП договор об аренде зданий Киево-Печерской лавры, где расположен мужской монастырь
Фото: Києво-Печерська Лавра / Facebook

Со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой – монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата – расторгают договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Об этом говорится в письме-предупреждении руководства заповедника к монастырю, опубликованном 10 марта на сайте Лавры.

Как сказано в документе, монастырь УПЦ МП и заповедник в 2013 году заключили договор о бесплатном пользовании зданиями заповедника. Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского от 1 декабря 2022 года Кабмин создал межведомственную рабочую группу по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине.

Эта группа во время своей работы установила, что мужской монастырь УПЦ МП нарушил условия договора по использованию государственного имущества.

Заповедник, учитывая выводы этой рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 9 марта 2023 года предупреждает УПЦ МП о расторжении договора с 29 марта. 

"С целью проведения процедуры приемки-передачи государственного имущества, Монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе заповедника, по адресу: г. Киев, ул. Лаврская, 11, г. Киев, ул. Лаврская, 15 до 29.03.2023", – говорится в предупреждении. 

Руководство заповедника просит монастырь УПЦ МП направить двух-трех человек для включения в состав комиссии по приемке-передаче имущества заповедника, сказано в документе. 

"ВВС News Україна" уточняет, что это предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

Контекст:

Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: УПЦ МП, аренда, Киево-Печерская лавра, церковь, ПЦУ, Кабмин, Министерство культуры и информационной политики, письмо
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