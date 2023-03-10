УПЦ МП окончательно выселяют из Киево-Печерской лавры

Об этом говорится в письме-предупреждении руководства заповедника к монастырю, опубликованном 10 марта на сайте Лавры.
Как сказано в документе, монастырь УПЦ МП и заповедник в 2013 году заключили договор о бесплатном пользовании зданиями заповедника. Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского от 1 декабря 2022 года Кабмин создал межведомственную рабочую группу по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине.
Эта группа во время своей работы установила, что мужской монастырь УПЦ МП нарушил условия договора по использованию государственного имущества.
Заповедник, учитывая выводы этой рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 9 марта 2023 года предупреждает УПЦ МП о расторжении договора с 29 марта.
"С целью проведения процедуры приемки-передачи государственного имущества, Монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе заповедника, по адресу: г. Киев, ул. Лаврская, 11, г. Киев, ул. Лаврская, 15 до 29.03.2023", – говорится в предупреждении.
Руководство заповедника просит монастырь УПЦ МП направить двух-трех человек для включения в состав комиссии по приемке-передаче имущества заповедника, сказано в документе.
"ВВС News Україна" уточняет, что это предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".