УПЦ МП окончательно выселяют из Киево-Печерской лавры

Государство расторгает с УПЦ МП договор об аренде зданий Киево-Печерской лавры, где расположен мужской монастырь Фото: Києво-Печерська Лавра / Facebook

Об этом говорится в письме-предупреждении руководства заповедника к монастырю, опубликованном 10 марта на сайте Лавры.

Как сказано в документе, монастырь УПЦ МП и заповедник в 2013 году заключили договор о бесплатном пользовании зданиями заповедника. Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского от 1 декабря 2022 года Кабмин создал межведомственную рабочую группу по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине.

Эта группа во время своей работы установила, что мужской монастырь УПЦ МП нарушил условия договора по использованию государственного имущества.

Заповедник, учитывая выводы этой рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 9 марта 2023 года предупреждает УПЦ МП о расторжении договора с 29 марта.

"С целью проведения процедуры приемки-передачи государственного имущества, Монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе заповедника, по адресу: г. Киев, ул. Лаврская, 11, г. Киев, ул. Лаврская, 15 до 29.03.2023", – говорится в предупреждении.

Руководство заповедника просит монастырь УПЦ МП направить двух-трех человек для включения в состав комиссии по приемке-передаче имущества заповедника, сказано в документе.

"ВВС News Україна" уточняет, что это предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.