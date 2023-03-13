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Митрополит Павел заявил, что из-за санкций остался "с одной машиной и хатой" и не уйдет из Лавры

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Павел призвал сторонников МП повлиять на власть
Павел призвал сторонников МП повлиять на власть
Фото: church.ua

Монахи Свято-Успенского монастыря не намерены покидать территорию заповедника Киево-Печерской лавры. Об этом его наместник, митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел (Лебедь) заявил во время проповеди 12 марта, запись которой опубликовал YouТube-канал Global Orthodox.

По его словам, около 200 монахов сегодня живут в монастыре "как в своем доме". Власти страны и Православную церковь Украины он обвинил в гонениях на верующих и упомянул "нашу святую Русь" с которой якобы неразрывно связаны Киев и Украина.

Он также сказал, что монастырь будет "до последнего отстаивать свои права" и, обращаясь к прихожанам, призвал их помочь, влияя на власть через своих депутатов.

"Братья и сестры, вы также не должны быть в стороне... Мы выбирали этих депутатов, и сегодня мы должны дать ответ. Как выбирали, так нужно и отстранить, как это принято в цивилизованном мире", – сказал он.

Павел упомянул о том, что остался в Украине во время полномасштабного вторжения и "в любой момент ждет падения российской ракеты на многострадальную Украину". Поэтому прихожанам нужно "поднять голос, возвысить голос и напомнить президенту, что мы чада этой церкви", сказал он в проповеди.

Наместник пожаловался собравшимся в храме, что на него наложили санкции, и, кроме "одной машины и одной хаты" у него ничего нет. Также он заявил, что власти готовятся преследовать прихожан МП, и призвал приходить на службы с документами.

Контекст:

Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

В письме-предупреждении к монастырю, опубликованном 10 марта на сайте Лавры, руководство заповедника сообщило, что расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.

Теги: УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, митрополит Павел
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