Митрополит Павел заявил, что из-за санкций остался "с одной машиной и хатой" и не уйдет из Лавры

По его словам, около 200 монахов сегодня живут в монастыре "как в своем доме". Власти страны и Православную церковь Украины он обвинил в гонениях на верующих и упомянул "нашу святую Русь" с которой якобы неразрывно связаны Киев и Украина.

Он также сказал, что монастырь будет "до последнего отстаивать свои права" и, обращаясь к прихожанам, призвал их помочь, влияя на власть через своих депутатов.

"Братья и сестры, вы также не должны быть в стороне... Мы выбирали этих депутатов, и сегодня мы должны дать ответ. Как выбирали, так нужно и отстранить, как это принято в цивилизованном мире", – сказал он.

Павел упомянул о том, что остался в Украине во время полномасштабного вторжения и "в любой момент ждет падения российской ракеты на многострадальную Украину". Поэтому прихожанам нужно "поднять голос, возвысить голос и напомнить президенту, что мы чада этой церкви", сказал он в проповеди.

Наместник пожаловался собравшимся в храме, что на него наложили санкции, и, кроме "одной машины и одной хаты" у него ничего нет. Также он заявил, что власти готовятся преследовать прихожан МП, и призвал приходить на службы с документами.