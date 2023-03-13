Монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры. Лебедь назвал ее "собственностью церкви"

Лебедь: Мы не намерены выселяться и не будем Фото: lavra.ua

Он заявил, что представители УПЦ МП не против комиссий, но хотят, чтобы были официальные сообщения об этом от властей и чтобы в комиссию включили представителей монастыря.

"Они заявляют, что это собственность государства. Это собственность церкви, была и остается. Мы не против государства, но так не может быть. Сегодня Министерство культуры делает недоразумения между людьми", – сказал он.

Павел заявил, что в лавре "ходят" лица, которые, по его словам, не показали никаких документов. Он требует, чтобы их уведомляли о комиссиях заранее, чтобы представители монастыря могли их встретить. Также он хочет, чтобы представителям УПЦ МП давали документы о том, что другие священнослужители проводят службы в Лавре.

"Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека. Нам угрожать, что с нами расправятся, – это не 17-й год. Сегодня есть всемирное сообщество, есть культура", – сказал митрополит.

Он заявил, что УПЦ МП не против всех законных действий, но призвал власти "не наглеть".

"Мы еще не начинали молиться так усердно, чтобы Господь показал чудо, но, наверное, все же, нас заставят. [...] Мы не коллаборанты, мы граждане своего государства, мы люди, которые живут здесь с 1988 года, у многих нет другого места, кроме как здесь", – заявил он.

Также наместник лавры пожаловался на санкции и заявил, что кроме "одной машины и одной хаты" у него ничего нет.