Монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры. Лебедь назвал ее "собственностью церкви"

Он заявил, что представители УПЦ МП не против комиссий, но хотят, чтобы были официальные сообщения об этом от властей и чтобы в комиссию включили представителей монастыря.
"Они заявляют, что это собственность государства. Это собственность церкви, была и остается. Мы не против государства, но так не может быть. Сегодня Министерство культуры делает недоразумения между людьми", – сказал он.
Павел заявил, что в лавре "ходят" лица, которые, по его словам, не показали никаких документов. Он требует, чтобы их уведомляли о комиссиях заранее, чтобы представители монастыря могли их встретить. Также он хочет, чтобы представителям УПЦ МП давали документы о том, что другие священнослужители проводят службы в Лавре.
"Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека. Нам угрожать, что с нами расправятся, – это не 17-й год. Сегодня есть всемирное сообщество, есть культура", – сказал митрополит.
Он заявил, что УПЦ МП не против всех законных действий, но призвал власти "не наглеть".
"Мы еще не начинали молиться так усердно, чтобы Господь показал чудо, но, наверное, все же, нас заставят. [...] Мы не коллаборанты, мы граждане своего государства, мы люди, которые живут здесь с 1988 года, у многих нет другого места, кроме как здесь", – заявил он.
Также наместник лавры пожаловался на санкции и заявил, что кроме "одной машины и одной хаты" у него ничего нет.
Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
В письме-предупреждении к монастырю, опубликованном 10 марта на сайте Лавры, руководство заповедника сообщило, что расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.