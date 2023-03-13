ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры. Лебедь назвал ее "собственностью церкви"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лебедь: Мы не намерены выселяться и не будем
Лебедь: Мы не намерены выселяться и не будем
Фото: lavra.ua

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) требует, чтобы представителей Украинской православной церкви Московского патриархата заранее уведомляли о комиссиях и богослужениях. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном 13 марта на YouTube-канале Киево-Печерской лавры.

Он заявил, что представители УПЦ МП не против комиссий, но хотят, чтобы были официальные сообщения об этом от властей и чтобы в комиссию включили представителей монастыря.

"Они заявляют, что это собственность государства. Это собственность церкви, была и остается. Мы не против государства, но так не может быть. Сегодня Министерство культуры делает недоразумения между людьми", – сказал он.

Павел заявил, что в лавре "ходят" лица, которые, по его словам, не показали никаких документов. Он требует, чтобы их уведомляли о комиссиях заранее, чтобы представители монастыря могли их встретить. Также он хочет, чтобы представителям УПЦ МП давали документы о том, что другие священнослужители проводят службы в Лавре.

"Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека. Нам угрожать, что с нами расправятся, – это не 17-й год. Сегодня есть всемирное сообщество, есть культура", – сказал митрополит.

Он заявил, что УПЦ МП не против всех законных действий, но призвал власти "не наглеть".

"Мы еще не начинали молиться так усердно, чтобы Господь показал чудо, но, наверное, все же, нас заставят. [...] Мы не коллаборанты, мы граждане своего государства, мы люди, которые живут здесь с 1988 года, у многих нет другого места, кроме как здесь", – заявил он.

Также наместник лавры пожаловался на санкции и заявил, что кроме "одной машины и одной хаты" у него ничего нет. 

Контекст:

Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

В письме-предупреждении к монастырю, опубликованном 10 марта на сайте Лавры, руководство заповедника сообщило, что расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, митрополит Павел
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост
  "Обед будет готов за 10 минут". Простой рецепт пасты с ветчиной и сметаной
  "Обед будет готов за 10 минут". Простой рецепт пасты с ветчиной и сметаной
Галина ГРИШИНА
  Зибров: Ушел с 1 сентября к Поплавскому. Он говорит: “На тебя будет молодежь смотреть. Ты знамя“. – "Миша, если будешь мое древко, то иду"
  Зибров: Ушел с 1 сентября к Поплавскому. Он говорит: “На тебя будет молодежь смотреть. Ты – знамя“. – "Миша, если будешь мое древко, то иду" G
Алеся БАЦМАН
Стало известно, под каким номером в гранд-финале "Евровидения" выступит украинская группа Tvorchi
Стало известно, под каким номером в гранд-финале "Евровидения" выступит украинская группа Tvorchi
Галина ГРИШИНА
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото
Галина ГРИШИНА
  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео
  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео
Галина ГРИШИНА
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео
Галина ГРИШИНА
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
Галина ГРИШИНА
Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"
Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"
Галина ГРИШИНА
53-летняя возлюбленная 59-летнего Безоса появилась на вечеринке в прозрачном платье с декольте. Фото
53-летняя возлюбленная 59-летнего Безоса появилась на вечеринке в прозрачном платье с декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Галина ГРИШИНА
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
Галина ГРИШИНА
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Галина ГРИШИНА
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (65747)
2
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (30864)
3
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (22770)
4
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали (9500)
5
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (9233)
6
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (7705)
7
Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда" (5888) G
8
"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании (4859)
 
 
 
 