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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Одессе двух информаторов оккупантов, которые разведывали позиции украинских систем ПВО

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Контрразведчики СБУ задержали фигурантов при попытке передачи разведывательных сведений агрессору
Контрразведчики СБУ задержали фигурантов при попытке передачи разведывательных сведений агрессору
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины в ходе контрдиверсионных мероприятий в Одесской области разоблачила двух информаторов российских спецслужб. Об этом 21 марта в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Они собирали разведданные о местоположениях подразделений сил обороны и стратегически важных объектов критической инфраструктуры на территории региона. В первую очередь их интересовала информация о перемещении колонн с военной техникой, а также позиции систем противовоздушной обороны ВСУ. Полученные сведения враг планировал использовать для подготовки воздушных ударов по областному центру", – говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ задержали фигурантов при попытке передачи разведывательных сведений агрессору.

По данным следствия, подельниками оккупантов оказались двое местных жителей, среди которых работник коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы".

Следствие установило, что российская спецслужба дистанционно привлекла их к негласному сотрудничеству против Украины.

"В поле зрения врага они попали из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывали в своем окружении. Для коммуникации с агрессором использовали мессенджеры, а передачу разведданных осуществляли в виде электронных и видеофайлов с описанием прилегающей местности", – отметили в СБУ.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов были обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в преступной деятельности.

Задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Одесса, ПВО, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, информатор, подозрение, инфраструктура, Служба безопасности Украины
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