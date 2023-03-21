Оккупанты обстреляли Одесскую область, поврежден дом – РВА

"Враг нанес ракетный удар по Одесской области. Вражеские истребители Су-35 совершили пуск ракет с моря. Благодаря эффективной работе сил ПВО часть ракет уничтожена, однако есть попадания, в результате чего частично поврежден гражданский дом", – говорится в сообщении.
В результате обстрела есть пострадавшие, по предварительной информации – без жертв.
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар.
Вечером в Одесской области была объявлена воздушная тревога, она длилась 42 минуты. Сообщалось о взрывах в Одессе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.