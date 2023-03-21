Оккупанты обстреляли Одесскую область, поврежден дом – РВА

"Враг нанес ракетный удар по Одесской области. Вражеские истребители Су-35 совершили пуск ракет с моря. Благодаря эффективной работе сил ПВО часть ракет уничтожена, однако есть попадания, в результате чего частично поврежден гражданский дом", – говорится в сообщении.

В результате обстрела есть пострадавшие, по предварительной информации – без жертв.

Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар.

Вечером в Одесской области была объявлена воздушная тревога, она длилась 42 минуты. Сообщалось о взрывах в Одессе.