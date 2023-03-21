В ВСУ рассказали, как западная артиллерия помогает уничтожать оккупантов

По его словам, когда с июня 2022 года украинская армия начала получать артиллерию образцов НАТО, появилась возможность поражать цели на большем расстоянии.

"Это отодвинуло артиллерию противника также вглубь, он уже не мог так качественно проводить контрбатарейную борьбу", – сказал Баранов.

Он отметил, что до сих пор у российских оккупантов нет контрбатарейной борьбы как таковой.

По словам полковника, западный артиллерийский калибр 105 мм отлично зарекомендовал себя в огневой поддержке пехоты. Он отметил, что на таких орудиях установлена автоматизированная система управления огнем.

"Когда пехота идет вперед и перед ней нужно зачищать территорию, то благодаря большой точности фактически каждый пулемет или минометный расчет противника уничтожался этим калибром", – рассказал он.