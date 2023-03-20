В ЕС согласовали поставки боеприпасов для Украины на €2 млрд

Инициатива была одобрена на встрече в Брюсселе. Она должна быть одобрена на саммите лидеров ЕС, который состоится на этой неделе.

Предполагается, что Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Также ЕС планирует пополнить за этот период собственные арсеналы.

Первая часть плана состоит в том, что выделяется €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали боеприпасы, которые у них имеются. Вторая часть предполагает закупку 155-миллиметровых снарядов в рамках масштабной совместной закупки еще на €1 млрд. Согласно плану, эта закупка побудит европейские оборонные предприятия увеличить производство.

По словам дипломатов, план предусматривает отправку в Украину первых снарядов в рамках этой инициативы к концу мая, а подписание контрактов на закупку – к началу сентября.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что министры договорились отправить Украине 1 млн снарядов, сообщает Sky News.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в Twitter выразила удовлетворение от того, что министры иностранных дел и обороны ЕС одобрили инициативу.

"Это помогает наращивать европейскую оборонную промышленность и укреплять нашу безопасность", – заявила она.

#Ukraine needs ammunition and has asked for it.



I proposed #EU member states jointly procure 1 million shells for Ukraine.



Glad that EU foreign and defence ministers approved the initiative today.



This helps to ramp up European defence industry and boost our security — Kaja Kallas (@kajakallas) March 20, 2023

Медиасеть Euractiv сообщала, что при обсуждении одним из важных вопросов было то, должны ли государства – члены ЕС покупать боеприпасы только у европейских производителей. Этот вопрос вызвал опасения у Италии и Нидерландов. Если бы это было прописано в модели закупок, это бы ограничило ЕС в помощи Украине, сказал журналистам один из дипломатов ЕС.

Также некоторые дипломаты высказывали опасения, что на складах стран ЕС не наберется боеприпасов на €1 млрд. В ЕС не знают об общем количестве боеприпасов в каждой стране, так как эта информация конфиденциальна, отмечает Euractiv.

Обсуждались два варианта, что делать со средствами, которые могут остаться. Одна из идей – использование для других целей, связанных с помощью Украине, например возмещение странам – участницам поставок. Другая идея – закупка на остаток вооружения, отличного от калибра 155 мм и 152 мм, говорится в публикации.