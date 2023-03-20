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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ЕС согласовали поставки боеприпасов для Украины на €2 млрд

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Украина заявляла, что нуждается в большом количестве боеприпасов
Украина заявляла, что нуждается в большом количестве боеприпасов
Фото: EPA

Министры иностранных дел стран Европейского союза согласовали план совместной закупки и передачи из своих арсеналов боеприпасов для Украины на сумму €2 млрд. Об этом 20 марта сообщает AFP.

Инициатива была одобрена на встрече в Брюсселе. Она должна быть одобрена на саммите лидеров ЕС, который состоится на этой неделе.

Предполагается, что Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Также ЕС планирует пополнить за этот период собственные арсеналы.

Первая часть плана состоит в том, что выделяется €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали боеприпасы, которые у них имеются. Вторая часть предполагает закупку 155-миллиметровых снарядов в рамках масштабной совместной закупки еще на €1 млрд. Согласно плану, эта закупка побудит европейские оборонные предприятия увеличить производство.

По словам дипломатов, план предусматривает отправку в Украину первых снарядов в рамках этой инициативы к концу мая, а подписание контрактов на закупку – к началу сентября.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что министры договорились отправить Украине 1 млн снарядов, сообщает Sky News.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в Twitter выразила удовлетворение от того, что министры иностранных дел и обороны ЕС одобрили инициативу.

"Это помогает наращивать европейскую оборонную промышленность и укреплять нашу безопасность", – заявила она.

Медиасеть Euractiv сообщала, что при обсуждении одним из важных вопросов было то, должны ли государства – члены ЕС покупать боеприпасы только у европейских производителей. Этот вопрос вызвал опасения у Италии и Нидерландов. Если бы это было прописано в модели закупок, это бы ограничило ЕС в помощи Украине, сказал журналистам один из дипломатов ЕС.

Также некоторые дипломаты высказывали опасения, что на складах стран ЕС не наберется боеприпасов на €1 млрд. В ЕС не знают об общем количестве боеприпасов в каждой стране, так как эта информация конфиденциальна, отмечает Euractiv.

Обсуждались два варианта, что делать со средствами, которые могут остаться. Одна из идей – использование для других целей, связанных с помощью Украине, например возмещение странам – участницам поставок. Другая идея – закупка на остаток вооружения, отличного от калибра 155 мм и 152 мм, говорится в публикации.

Контекст:

По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой запас артснарядов небольшой страны Европы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России. "Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют нам обеспечить достаточное снабжение запасными частями, мы создали ремонтные мощности для оружия, используемого в войне, в местах за пределами Украины", – сказал он на пресс-конференции в Берлине.

ВСУ для сдерживания возможного нового наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию калибра 155 мм, заявил 3 февраля глава Минобороны Алексей Резников. "Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-миллиметровая артиллерия и снаряды к ней", – отметил он.

Вооруженным силам Украины необходимо в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить Европейский союз, заявил Резников 8 марта в комментарии журналистам перед встречей с коллегами из стран ЕС в Швеции.

Издание Financial Times писало 19 марта со ссылкой на источники, что Европе не хватает взрывчатых веществ, чтобы производить достаточно боеприпасов для обеспечения потребностей Украины. Инсайдеры отрасли опасаются, что это задержит усилия по увеличению производства снарядов на три года.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Украина, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, Евросоюз, Кая Каллас, Ханно Певкур
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