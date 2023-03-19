ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нехватка взрывчатых веществ мешает Европе производить боеприпасы для Украины – Financial Times

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Европа не успевает производить боеприпасы, необходимые Украине, пишут СМИ
Европа не успевает производить боеприпасы, необходимые Украине, пишут СМИ
Фото: EPA

Европе не хватает взрывчатых веществ, чтобы производить достаточно боеприпасов для обеспечения потребностей Украины. Инсайдеры отрасли опасаются, что это задержит усилия по увеличению производства снарядов на три года, пишет Financial Times 19 марта.

Представители оборонной промышленности говорят, что в Европе ограничены запасы взрывчатых веществ, таких как порох, тротил и нитроцеллюлоза, которые необходимы для производства снарядов.

Один из неназванных немецких чиновников отметил, что европейская оборонная промышленность не в состоянии вести крупномасштабное военное производство и это является фундаментальной проблемой.

Европа пытается удовлетворить военные потребности Украины, в том числе расширяя производства снарядов для 155-миллиметровых артиллерийских орудий. Но производители, руководители отрасли и официальные лица ЕС предупреждают, что повышенный спрос может только подтолкнуть цены, которые уже подскочили на 1/5 за последний год.

По словам председателя Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чешской Республики Йиржи Хинека, очень сложно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно крупнокалиберных, за короткое время. По его словам, на увеличение производства пороха может понадобиться три года.

Чешский государственный производитель Explosia, который является одним из крупнейших в Европе поставщиков взрывчатых веществ на заводы по производству боеприпасов, сообщил изданию, что его производство порохов для 155-миллиметровых артиллерийских орудий "работает на полную мощность" и не будет увеличиваться до 2026 года.

Чиновники ЕС, которые выступают за финансовые стимулы для производителей, также признают, что европейские производители артиллерии ясно дали им понять, что увеличение объемов производства будет непростой задачей, пишет издание.

Контекст:

По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой запас артснарядов небольшой страны Европы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России. "Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют нам обеспечить достаточное снабжение запасными частями, мы создали ремонтные мощности для оружия, используемого в войне, в местах за пределами Украины", – сказал он на пресс-конференции в Берлине.

Вооруженным силам Украины необходимо в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить Европейский союз. Об этом 8 марта заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии журналистам перед встречей с коллегами из стран ЕС в Швеции.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: боеприпасы, артиллерия, Европа, война России против Украины, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях
"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях
Галина ГРИШИНА
К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья
К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья
Галина ГРИШИНА
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
Галина ГРИШИНА
"Давно так не смеялся". Кулеба показал, как лошадь облизала ему ухо
"Давно так не смеялся". Кулеба показал, как лошадь облизала ему ухо
Галина ГРИШИНА
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу
Галина ГРИШИНА
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео (60848)
2
Мишина показала, как принимает душ (33385)
3
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (32433)
4
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот (27924)
5
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой (22915)
6
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения (20115)
7
Гордон высказался о том, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев (17813)
8
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт (16261)
 
 
 
 