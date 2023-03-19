Нехватка взрывчатых веществ мешает Европе производить боеприпасы для Украины – Financial Times

Представители оборонной промышленности говорят, что в Европе ограничены запасы взрывчатых веществ, таких как порох, тротил и нитроцеллюлоза, которые необходимы для производства снарядов.

Один из неназванных немецких чиновников отметил, что европейская оборонная промышленность не в состоянии вести крупномасштабное военное производство и это является фундаментальной проблемой.

Европа пытается удовлетворить военные потребности Украины, в том числе расширяя производства снарядов для 155-миллиметровых артиллерийских орудий. Но производители, руководители отрасли и официальные лица ЕС предупреждают, что повышенный спрос может только подтолкнуть цены, которые уже подскочили на 1/5 за последний год.

По словам председателя Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чешской Республики Йиржи Хинека, очень сложно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно крупнокалиберных, за короткое время. По его словам, на увеличение производства пороха может понадобиться три года.

Чешский государственный производитель Explosia, который является одним из крупнейших в Европе поставщиков взрывчатых веществ на заводы по производству боеприпасов, сообщил изданию, что его производство порохов для 155-миллиметровых артиллерийских орудий "работает на полную мощность" и не будет увеличиваться до 2026 года.

Чиновники ЕС, которые выступают за финансовые стимулы для производителей, также признают, что европейские производители артиллерии ясно дали им понять, что увеличение объемов производства будет непростой задачей, пишет издание.