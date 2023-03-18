В ходе войны в Украине используются китайские боеприпасы – СМИ

То, что боеприпасы именно китайские, выяснилось "после анализа их состава и других факторов".

Какие именно боеприпасы были обнаружены, не уточняется.

Собеседники журналистов "подозревают", что китайские боеприпасы были выпущены российскими войсками, и пока нет точной информации, как они попали в Украину.

По данным Kyodo News, Соединенные Штаты уже уведомили "некоторых своих партнеров" о подтверждении использования в Украине китайских боеприпасов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 марта руководитель объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что из-за "опустошения" арсеналов в артиллерийских подразделениях РФ введены лимиты на использование боеприпасов.