В ходе войны в Украине используются китайские боеприпасы – СМИ

То, что боеприпасы именно китайские, выяснилось "после анализа их состава и других факторов".
Какие именно боеприпасы были обнаружены, не уточняется.
Собеседники журналистов "подозревают", что китайские боеприпасы были выпущены российскими войсками, и пока нет точной информации, как они попали в Украину.
По данным Kyodo News, Соединенные Штаты уже уведомили "некоторых своих партнеров" о подтверждении использования в Украине китайских боеприпасов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 марта руководитель объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что из-за "опустошения" арсеналов в артиллерийских подразделениях РФ введены лимиты на использование боеприпасов.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".
Во время государственного визита лидера Китая в РФ, который запланирован с 20-го по 22 марта, состоится личная встреча Цзиньпина и Путина. В Кремле сообщили, что "в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.
МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.
24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 16 марта сообщил, что продолжаются переговоры о телефонном разговоре Зеленского и Цзиньпина.