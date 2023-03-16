В Ростове-на-Дону горит здание ФСБ. СМИ пишут о детонации боеприпасов

Отмечается, что на место происшествия выехали подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям.

Издание 161.ru сообщает со ссылкой на источники в силовых структурах, что на складе детонируют боеприпасы с интервалом в 5–10 секунд. Здание полностью в огне, рядом горят баки с топливом, сообщил источник. Полиция перекрыла движение по улице Сиверса, на которой находится здание. Местные жители рассказали, что слышали взрывы.

Издание также опубликовало в Telegram несколько фото и видео с места событий.

Telegram-канал Baza сообщает, что рядом со входом на склад ФСБ обнаружили двух мужчин. Их состояние неизвестно. Они работали на складе. По предварительной информации, в подвале здания еще могут оставаться люди.

По данным канала, площадь пожара достигла 800 м², пожарные запрашивают бронещиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков.

Telegram-канал Mash сообщает, что госпитализирован в тяжелом состоянии один из пострадавших. Это 36-летний сотрудник воинской части, он находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом правой голени, ожогами лица и конечностей второй-третьей степени, пишет канал.

По данным Mash, причиной пожара и последующего взрыва могло стать воспламенение электропроводки. По информации канала, огонь с кабеля перекинулся на емкости с горюче-смазочными материалами, а сотрудники не смогли потушить его своими силами.