В Подмосковье произошел взрыв и пожар на коксогазовом заводе

Происшествие случилось в поселке Видное Московской области. В цеху произошел взрыв и загорелась насосная колонна с бензолом, сообщили агентству в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, огнем было охвачено все здание площадью 200 м².

Сообщается, что пожар удалось локализовать. Пострадавших и угрозы окружающей среде нет.

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором видно пожар.

Видео непосредственно с места пожара опубликовал Telegram-канал Mash.

Контекст:

В конце 2022 года OSINT-агентство Molfar посчитало, что только за ноябрь – декабрь 2022 года статистика пожаров, крупных инцидентов в России выросла вдвое. Чаще всего горели российские заводы и промышленные объекты, торгово-развлекательные центры и нефтехранилища.

Например, 9 декабря в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар в торговом центре "Мега Химки". 12 декабря масштабный пожар возник в строительном гипермаркете в Балашихе Московской области. 25 декабря загорелся торговый центр в Краснодарском крае.

Также 20 декабря горел, а затем и взрывался газопровод "Уренгой – Помары – Ужгород" в российской Чувашии, а в Москве 23 декабря горела воинская часть.

28 февраля 2023 года в российском Туапсе произошел пожар на нефтебазе, власти заявили об атаке беспилотников.

Резкое увеличение числа пожаров и других подобных инцидентов в России в 2022 году – это не случайность, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля 2023 года.