В российском Краснодаре произошел пожар возле летного училища

Отмечается, что возгорание произошло в районе улицы Дзержинской, где находится Высшее военное училище имени Серова.

Местное МЧС утверждает, что горит не вуз, а близлежащее поле, пишет канал.

Фото и видео с места происшествия также опубликовал Telegram-канал ASTRA.

В отделе по связям с общественностью Краснодарского высшего военного авиационного училища, к которому приписан аэродром Краснодар-Центральный, утверждают, что "на прилегающих землях никакого пожара и задымления, а соответственно, и взрывов, нет и не было", сообщает "Радио Свобода".

Контекст:

Это не первое происшествие на аэродромах в РФ за последнее время. Так, 5 декабря 2022 года в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. Взрывы в Энгельсе повторились 26-го и 29 декабря.

2 января взрывы слышали в районе аэродрома в Воронеже.

В Ейске (Краснодарский край) 28 февраля местные жители слышали два взрыва и видели дым. На опубликованных фото было видно зарево от пожара.