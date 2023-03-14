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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия начала использовать старые боеприпасы, которые считались непригодными – британская разведка

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Разведка: Россияне на фронте столкнулись с нехваткой снарядов
Разведка: Россияне на фронте столкнулись с нехваткой снарядов
Фото: EPA

В последние недели нехватка артиллерийских боеприпасов в России, вероятно, обострилась до такой степени, что на многих участках фронта действуют чрезвычайно строгие нормы расхода снарядов. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки 14 марта в Twitter.

Это почти наверняка было ключевой причиной того, что в последнее время ни одно российское соединение не могло вести оперативно значимые наступательные действия, говорится в сообщении.

Разведка предполагает, что Россия прибегла к выдаче старых запасов боеприпасов, которые ранее считались непригодными к использованию.

Указом президента РФ Владимира Путина от 3 марта Минпромторгу установлены меры по обходу полномочий руководителей оборонно-промышленного комплекса, не выполняющих производственных заданий, говорится в сообщении.

Россия все чаще применяет принципы командной экономики для своего военно-промышленного комплекса, поскольку осознает, что ее оборонные производственные мощности являются ключевым уязвимым местом в войне в Украине, отмечает разведка.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: разведка, боеприпасы, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины
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