Россия начала использовать старые боеприпасы, которые считались непригодными – британская разведка

Это почти наверняка было ключевой причиной того, что в последнее время ни одно российское соединение не могло вести оперативно значимые наступательные действия, говорится в сообщении.
Разведка предполагает, что Россия прибегла к выдаче старых запасов боеприпасов, которые ранее считались непригодными к использованию.
Указом президента РФ Владимира Путина от 3 марта Минпромторгу установлены меры по обходу полномочий руководителей оборонно-промышленного комплекса, не выполняющих производственных заданий, говорится в сообщении.
Россия все чаще применяет принципы командной экономики для своего военно-промышленного комплекса, поскольку осознает, что ее оборонные производственные мощности являются ключевым уязвимым местом в войне в Украине, отмечает разведка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 March 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 14, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/1vOoyWCYYD
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.