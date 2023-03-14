Россия начала использовать старые боеприпасы, которые считались непригодными – британская разведка

Это почти наверняка было ключевой причиной того, что в последнее время ни одно российское соединение не могло вести оперативно значимые наступательные действия, говорится в сообщении.

Разведка предполагает, что Россия прибегла к выдаче старых запасов боеприпасов, которые ранее считались непригодными к использованию.

Указом президента РФ Владимира Путина от 3 марта Минпромторгу установлены меры по обходу полномочий руководителей оборонно-промышленного комплекса, не выполняющих производственных заданий, говорится в сообщении.

Россия все чаще применяет принципы командной экономики для своего военно-промышленного комплекса, поскольку осознает, что ее оборонные производственные мощности являются ключевым уязвимым местом в войне в Украине, отмечает разведка.