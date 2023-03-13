ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Россия может производить в месяц 20 новых танков и дополнительно модернизировать 90 старых танков. Это немаленькое количество

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Яценюк: Украина за последний год провела самую большую демобилизацию и демилитаризацию в истории России
Яценюк: Украина за последний год провела самую большую демобилизацию и демилитаризацию в истории России
Фото: yatsenyuk.org.ua

Россияне собирают вооружение по всему миру, и даже в Африке, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Я думаю, что у России действительно есть проблема не только с боеприпасами, но и вообще с военной амуницией и с военной техникой. Было задокументировано, что судно из Южно-Африканской республики (ЮАР) везло военное оборудование в саму ЮАР и назад. По оценкам разведывательной среды США, в Россию прибыла партия военного оборудования и амуниции. То же самое происходит и по Ирану", — сказал Яценюк.

Гордон обратил внимание на информацию британского телеканала Sky News, который со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что Иран тайно поставил России "миллионы патронов и сотни тысяч снарядов".

"У меня нет сомнения, что сейчас россияне собирают всюду, где они могут собрать, вооружение, в том числе по африканским странам. У них не хватает своего вооружения. Они были одним из ключевых торговцев вооружением в мире. Они продавали это вооружение в разные страны, в том числе в страны Африки. Где кратчайший путь получить это вооружение, если твоя промышленность не способна это обеспечить? Пойти туда, куда вы продали, и выкупить с условием, что через некоторое время вы будете туда поставлять. Это сейчас и делают россияне. Они надеются еще и на полную поддержку Китая. Я думаю, нет никакого сомнения, что Китай поставляет туда товары двойного назначения", – подчеркнул Яценюк.

При этом он отметил, что россияне все еще могут модернизировать старую военную технику и это несет угрозу.

"По разным оценкам, Россия может производить за месяц 20 новых танков и дополнительно модернизировать еще 90 старых танков. Это немаленькое количество танков, которое Россия может поставлять на фронт. По ракетам разные цифры говорят о том, что за месяц они [россияне] способны изготовить до 40 новых ракет. Мы не знаем точно. Но мы прекрасно осознаем, что потенциал в России существует, и этот потенциал представляет угрозу. И также мы знаем другое: то, что сделала Украина за последний год, защищая себя, – это самая большая демобилизация и демилитаризация России за все время существования этой страны как таковой", — подчеркнул Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 13 марта 2023 года, потери России в Украине составляют около 159 800 военных, 3474 танка, 304 самолета, 289 вертолетов, 18 кораблей и катеров, включая ракетный крейсер "Москва", 6774 боевых бронированных машины, 2503 артиллерийских системы и 493 реактивных системы залпового огня.

По данным Международного института стратегических исследований, Россия потеряла около 50% своих танков Т-72Б и Т-72Б3М и много танков Т-80, из-за чего российские силы вынуждены полагаться на более старую технику.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Иран, Китай, вооружение, боеприпасы, ЮАР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
Галина ГРИШИНА
Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"
Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"
Галина ГРИШИНА
53-летняя возлюбленная 59-летнего Безоса появилась на вечеринке в прозрачном платье с декольте. Фото
53-летняя возлюбленная 59-летнего Безоса появилась на вечеринке в прозрачном платье с декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Галина ГРИШИНА
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
Галина ГРИШИНА
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Галина ГРИШИНА
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Галина ГРИШИНА
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла G
Алеся БАЦМАН
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Галина ГРИШИНА
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (61597)
2
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (29384)
3
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (20915)
4
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме (9989)
5
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали (9424)
6
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу (7311)
7
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (6813)
8
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства (6116)
 
 
 
 