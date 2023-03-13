Яценюк: Россия может производить в месяц 20 новых танков и дополнительно модернизировать 90 старых танков. Это немаленькое количество

"Я думаю, что у России действительно есть проблема не только с боеприпасами, но и вообще с военной амуницией и с военной техникой. Было задокументировано, что судно из Южно-Африканской республики (ЮАР) везло военное оборудование в саму ЮАР и назад. По оценкам разведывательной среды США, в Россию прибыла партия военного оборудования и амуниции. То же самое происходит и по Ирану", — сказал Яценюк.

Гордон обратил внимание на информацию британского телеканала Sky News, который со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что Иран тайно поставил России "миллионы патронов и сотни тысяч снарядов".

"У меня нет сомнения, что сейчас россияне собирают всюду, где они могут собрать, вооружение, в том числе по африканским странам. У них не хватает своего вооружения. Они были одним из ключевых торговцев вооружением в мире. Они продавали это вооружение в разные страны, в том числе в страны Африки. Где кратчайший путь получить это вооружение, если твоя промышленность не способна это обеспечить? Пойти туда, куда вы продали, и выкупить с условием, что через некоторое время вы будете туда поставлять. Это сейчас и делают россияне. Они надеются еще и на полную поддержку Китая. Я думаю, нет никакого сомнения, что Китай поставляет туда товары двойного назначения", – подчеркнул Яценюк.

При этом он отметил, что россияне все еще могут модернизировать старую военную технику и это несет угрозу.

"По разным оценкам, Россия может производить за месяц 20 новых танков и дополнительно модернизировать еще 90 старых танков. Это немаленькое количество танков, которое Россия может поставлять на фронт. По ракетам разные цифры говорят о том, что за месяц они [россияне] способны изготовить до 40 новых ракет. Мы не знаем точно. Но мы прекрасно осознаем, что потенциал в России существует, и этот потенциал представляет угрозу. И также мы знаем другое: то, что сделала Украина за последний год, защищая себя, – это самая большая демобилизация и демилитаризация России за все время существования этой страны как таковой", — подчеркнул Яценюк.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube