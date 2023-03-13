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Яценюк о встрече с Лукашенко: Проходимец, лжец. Путину наговорил что-то, ко мне подходит: "С ним нельзя дружить – опасный человек"

 
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Яценюк: Лукашенко не просто диктатор. Это убийца
Яценюк: Лукашенко не просто диктатор. Это убийца
Фото: yatsenyuk.org.ua

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ищет и уже нашел себе новых хозяев. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Несколько раз я встречался с Лукашенко. Это проходимец. Думает, что самый хитрый. Лжец, конечно, уникальный. Он там [президенту РФ Владимиру] Путину наговорил что-то свое, ко мне подходит и говорит: "С ним нельзя дружить – это опасный человек". Это было в Таджикистане. Мы его не должны недооценивать. Лукашенко не просто диктатор. Это убийца, который уничтожил свою политическую оппозицию, который давал и дает команды убивать людей. Мы не должны играть в эту игру, что он "картофельный батька" и так далее. Это военный преступник, давший свою территорию для нападения на Украину", – сказал Яценюк.

Он считает, что такая позиция Лукашенко согласована с Россией и Китаем.

"Сейчас у него началась такая игра. Эта позиция согласована в первую очередь с китайцами, а во вторую – с россиянами. Я думаю что он ищет и почти нашел себе новых хозяев. И, в принципе, это выстраивает новую ось зла. Беларусь является еще одной площадкой для военной операции России, еще одной площадкой для получения то ли военного, то ли не военного, то ли товаров двойного назначения", – подчеркнул Яценюк.

"Лукашенко дважды обозвал президента Украины Владимира Зеленского и сказал, что вызов брошен. Таким образом он отреагировал на дрон белорусских партизан, едва ли не партизан, или каких-то инопланетных неопознанных объектов, который залетел в гости в российский самолет А-50. Что вы почувствовали?" – спросил Гордон.

"Я только почувствовал истерику самого Лукашенко. У него произошло то же, что произошло у Путина. У них есть причудливое впечатление, что они контролируют все. У одного ФСБ, у другого – КГБ. У одного пограничные войска, у другого – свои войска. У одного одни сексоты, у другого – свои сексоты. У одного белорусская диктатура, у другого – русская. У них создается впечатление, когда они находятся в своих бункерах и своих кабинетах, что они находятся в неприступных крепостях, что такая ситуация по всей стране, что они в полной безопасности. И когда все это произошло, они поняли: все не так, как им думалось", — ответил Яценюк.

По его мнению, Лукашенко стремится выжить любой ценой.

"Лукашенко фактически этим "вскрылся". Это было исключительно истерическое заявление. Ибо ему нужно объяснять, как так, что российский стратегический самолет, несмотря на всю условную и мнимую защищенность, был атакован дронами и выведен из строя. Вот почему такой переполох с поездками сейчас. Их желание сбиться в шайку связано в первую очередь с большими геополитическими интересами и амбициями Китая. Во-вторых, это просто их желание выжить – и Путина, и Лукашенко. И третье – это страх за свое будущее", – заявил Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Лукашенко поддерживает Россию в войне против Украины. Он признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.

16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

26 февраля оппозиционная инициатива BYPOL заявила о повреждении редкого российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска.

В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет уже покинул Беларусь и отправился на ремонт.

7 марта Лукашенко подтвердил инцидент в Мачулищах, назвав его "терактом". Он обвинил в этом "украинского диверсанта" и 20 его "пособников" из Беларуси, СБУ и ЦРУ, а также заявил, что все они якобы задержаны белорусскими силовиками. Лукашенко заявил, что президент Украины не мог не знать о такой операции и обозвал Зеленского "гнидой".

В МИД Украины категорически отвергли "инсинуации" Лукашенко о якобы причастности Украины к взрывам в Мачулищах и назвали "актом бессилия" выпад Лукашенко в сторону Зеленского.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, военные, ФСБ, безопасность, диктатор, россияне
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