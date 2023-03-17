Переговоры о проведении разговора Зеленского и Си Цзиньпина продолжаются – Подоляк

Зеленский пока не проводил телефонных переговоров с Си Цзиньпином с момента полномасштабного вторжения РФ Фото: EPA

"[Состоится ли разговор] наверняка – не можем сказать, потому что переговоры по этому вопросу идут. Но я бы иначе поставил акценты: господин Зеленский инициирует любые разговоры с представителями других стран, претендующих на глобальное политическое доминирование, в том числе, чтобы объяснить природу войны и сказать, почему без учета позиции Украины, мягко говоря, эту войну завершить будет невозможно", – сказал он.

Подоляк отметил, что если слушать только российскую сторону, это не приведет к "финализации войны", а также "не прибавит баллов Китаю как глобальному игроку, понимающему природу войны и как эту войну нужно завершить".

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что и Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Вероятно, разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоится после того, как на следующей неделе китайский лидер посетит Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщают источники издания, знакомые с вопросом. О планируемом до конца марта визите Си Цзиньпина в Россию 13 марта сообщило Reuters.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщал 13 марта, что США поощряли Си Цзиньпина поговорить с Зеленским напрямую.