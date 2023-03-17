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Переговоры о проведении разговора Зеленского и Си Цзиньпина продолжаются – Подоляк

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Зеленский пока не проводил телефонных переговоров с Си Цзиньпином с момента полномасштабного вторжения РФ
Зеленский пока не проводил телефонных переговоров с Си Цзиньпином с момента полномасштабного вторжения РФ
Фото: EPA

Переговоры о проведении телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина продолжаются. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал "Ми – Україна" 16 марта.

"[Состоится ли разговор] наверняка – не можем сказать, потому что переговоры по этому вопросу идут. Но я бы иначе поставил акценты: господин Зеленский инициирует любые разговоры с представителями других стран, претендующих на глобальное политическое доминирование, в том числе, чтобы объяснить природу войны и сказать, почему без учета позиции Украины, мягко говоря, эту войну завершить будет невозможно", – сказал он.

Подоляк отметил, что если слушать только российскую сторону, это не приведет к "финализации войны", а также "не прибавит баллов Китаю как глобальному игроку, понимающему природу войны и как эту войну нужно завершить".

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что и Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Вероятно, разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоится после того, как на следующей неделе китайский лидер посетит Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщают источники издания, знакомые с вопросом. О планируемом до конца марта визите Си Цзиньпина в Россию 13 марта сообщило Reuters. 

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщал 13 марта, что США поощряли Си Цзиньпина поговорить с Зеленским напрямую.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Позиция КНР была встречена со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.

Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент считает, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности". Зеленский также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.

В Кремле сказали 27 февраля, что "с большим вниманием" отнеслись к "мирному плану" Китая, но предпосылок к миру не видят.  

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Китай, Си Цзиньпин, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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