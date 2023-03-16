Байден заявил, что планирует поговорить с Си Цзиньпином

Байден не ответил, когда может состояться разговор с Си Цзиньпином Фото: EPA

Об этом он сообщил 13 марта во время общения с журналистами перед встречей с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, текстовую версию опубликовала пресс-служба Белого дома.

На вопрос, планирует ли он поговорить с Си Цзиньпином, Байден ответил утвердительно. В то же время он не ответил, когда может состояться этот разговор.