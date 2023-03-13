Си Цзиньпин впервые за время войны планирует разговор с Зеленским. Возможно, после встречи с Путиным – СМИ

Вероятно, разговор Цзиньпина и Зеленского состоится после того, как на следующей неделе китайский лидер посетит Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщают источники издания, знакомые с вопросом.
Как пишет WSJ, опираясь на мнение некоторых из своих собеседников, переговоры с Путиным и Зеленским (как ожидается, с главой страны-оккупанта Цзиньпин встретится лично, а с президентом Украины пообщается в онлайн-режиме) отражают стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве в прекращении войны в Украине.
Отмечается, что прямой разговор с Зеленским, если он состоится, станет значительным шагом в попытках Пекина сыграть роль миротворца в Украине.
Подтверждая информацию о визите председателя КНР в Россию, The Wall Street Journal добавляет, что Цзиньпин рассматривает возможность посещения и других европейских стран в рамках своей поездки в Россию, хотя, по словам источников, его полный маршрут еще не подтвержден.
О планируемом до конца марта визите Цзиньпина в Россию 13 марта сообщило Reuters. О том, что Цзиньпин может приехать в Россию для обсуждения с Путиным войны в Украине, 21 февраля сообщало The Wall Street Journal. Со ссылкой на собственные источники журналисты утверждали, что визит может состояться в апреле – в начале мая.
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Позиция КНР была встречена со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.
Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином. 27 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность украинского лидера ко встрече с председателем КНР.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля 2023 года, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
24 февраля Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели. Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.
В Кремле заявили 27 февраля, что "с большим вниманием" отнеслись к "мирному плану" Китая, но предпосылок к миру не видят. Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".