Си Цзиньпин планирует приехать к Путину на следующей неделе – Reuters

Визит Си Цзиньпина в Россию, по данным Reuters, запланирован на период с 20-го по 27 марта Фото: kremlin.ru

О том, что поездка состоится ранее, чем ожидалось, агентству сообщили источники, знакомые с вопросом.

Планы визита Цзиньпина в РФ в марте, по данным Reuters, появились после того, как Китай предложил посредничество в установлении мира в Украине, опубликовав в конце февраля свой "мирный план", что было встречено со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.

О том, что Цзиньпин может приехать в Россию для обсуждения с Путиным войны в Украине, 21 февраля сообщало The Wall Street Journal. Со ссылкой на собственные источники журналисты утверждали, что визит может состояться в апреле – в начале мая.