Си Цзиньпин планирует приехать к Путину на следующей неделе – Reuters

О том, что поездка состоится ранее, чем ожидалось, агентству сообщили источники, знакомые с вопросом.
Планы визита Цзиньпина в РФ в марте, по данным Reuters, появились после того, как Китай предложил посредничество в установлении мира в Украине, опубликовав в конце февраля свой "мирный план", что было встречено со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.
О том, что Цзиньпин может приехать в Россию для обсуждения с Путиным войны в Украине, 21 февраля сообщало The Wall Street Journal. Со ссылкой на собственные источники журналисты утверждали, что визит может состояться в апреле – в начале мая.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока не зафиксированы случаи передачи Китаем России оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.
МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.
24 февраля Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". "Лучше – там, где сейчас Китай, чем в объятиях с РФ. Потому что это нечестно, несправедливо и это риски, что это будет третья мировая", – заявил он.
10 марта Цзиньпина единогласно переизбрали председателем КНР. Он стал первым в истории лидером, который будет руководить Китаем третий пятилетний срок.