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Си Цзиньпина единогласно переизбрали председателем КНР. Он стал первым в истории лидером, который будет руководить Китаем третий срок

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Си Цзиньпин будет руководить Китаем ближайшие пять лет
Си Цзиньпин будет руководить Китаем ближайшие пять лет
Фото: EPA

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 10 марта переизбрали Си Цзиньпина председателем Китайской Народной Республики, сообщает информационное агентство "Синьхуа"

Цзиньпин стал первым в истории КНР главой страны, которого избрали на третий срок.

Полномочия лидера Китая были продлены на пять лет единогласно. Кроме того, Цзиньпиня единогласно переизбрали на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. По данным издания "Новая газета. Европа", в голосовании участвовали 2952 депутата.

Контекст:

Си Цзиньпину 69 лет. Он стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая в 2012 году, был избран председателем КНР в 2013 году. Пять лет спустя его кандидатуру утвердили на новый пятилетний срок.

В 2018 году на сессии ВСНП были приняты поправки к Конституции, которые отменили ограничение полномочий председателя КНР двумя сроками.

Теги: Китай, Си Цзиньпин, КНР, политика, голосование
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