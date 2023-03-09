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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава ЦРУ: Никто не наблюдает за украинской войной внимательнее, чем Китай

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Бернс выступил в комитете Конгресса
Бернс выступил в комитете Конгресса
Фото: ЕРА

От того, как развивается война в Украине напрямую зависят планы Китая относительно острова Тайвань. Об этом директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил 9 марта на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей, сообщает CNN.

Он считает, что агрессия России "может повлиять на мышление Китая". И лидер КНР Си Цзинпинь не может не учесть реакцию мира на решение президента РФ Владимира Путина развязать войну.

"Я действительно думаю, что никто не наблюдал более внимательно за опытом Путина в Украине, чем Си, и я думаю, что он в какой-то степени отрезвился. Это можно утверждать, анализируя то, как  Запад смог сохранить солидарность и пережить некоторые короткие и долгосрочные экономические издержки в интересах наложения еще больших долгосрочных экономических издержек на Россию", – сказал Бернс.

После выхода из пандемии коронавируса Китай вернется к восстановлению экономического роста и на этом этапе ему нужно будет договариваться со всем миром, уверен директор ЦРУ.

"Это то, что председатель Си должен взвесить, когда он выйдет на нулевой уровень Covid и попытается восстановить экономический рост Китая, попытается взаимодействовать, знаете ли, с остальной частью мировой экономик", – добавил глава американской разведки.

CNN отмечает, что сторонники продолжения поддержки Украины США в Конгрессе поддержали мнение Бернса о Китае, заявив скептически настроенным коллегам, что противостояние Пекину является одной из ключевых причин продолжать помогать Украине защищаться от России.

О том, что США пытаются давить на Китай, в том числе в вопросе военного сотрудничества с Россией, 6 марта заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Говоря о Тайване, он призвал США "не вмешиваться во внутренние дела Китая". 

"Почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности в вопросе Украины, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая в вопросе Тайваня? Почему США просят Китай не поставлять оружие России, продолжая продавать оружие Тайваню?" – сказал Цинь.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. 

24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели.

Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.

4 марта в интервью CNN координатор по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не верят в окончательный отказ КНР от идеи поставлять России летальное оружие. "Мы не верим, что они сняли это с обсуждения", – сказал Кирби, добавив, что в Вашингтоне также пока "не верят" и в решение Пекина "двигаться вперед" в этом вопросе.

Теги: Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин, ЦРУ, Тайвань, прогноз, война России против Украины, Уильям Бернс
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