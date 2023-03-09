Глава ЦРУ: Никто не наблюдает за украинской войной внимательнее, чем Китай

Он считает, что агрессия России "может повлиять на мышление Китая". И лидер КНР Си Цзинпинь не может не учесть реакцию мира на решение президента РФ Владимира Путина развязать войну.

"Я действительно думаю, что никто не наблюдал более внимательно за опытом Путина в Украине, чем Си, и я думаю, что он в какой-то степени отрезвился. Это можно утверждать, анализируя то, как Запад смог сохранить солидарность и пережить некоторые короткие и долгосрочные экономические издержки в интересах наложения еще больших долгосрочных экономических издержек на Россию", – сказал Бернс.

После выхода из пандемии коронавируса Китай вернется к восстановлению экономического роста и на этом этапе ему нужно будет договариваться со всем миром, уверен директор ЦРУ.

"Это то, что председатель Си должен взвесить, когда он выйдет на нулевой уровень Covid и попытается восстановить экономический рост Китая, попытается взаимодействовать, знаете ли, с остальной частью мировой экономик", – добавил глава американской разведки.

CNN отмечает, что сторонники продолжения поддержки Украины США в Конгрессе поддержали мнение Бернса о Китае, заявив скептически настроенным коллегам, что противостояние Пекину является одной из ключевых причин продолжать помогать Украине защищаться от России.

О том, что США пытаются давить на Китай, в том числе в вопросе военного сотрудничества с Россией, 6 марта заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Говоря о Тайване, он призвал США "не вмешиваться во внутренние дела Китая".

"Почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности в вопросе Украины, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая в вопросе Тайваня? Почему США просят Китай не поставлять оружие России, продолжая продавать оружие Тайваню?" – сказал Цинь.