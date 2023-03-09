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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Китай прогнозирует окончание войны в Украине летом 2023 года – СМИ

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Руководство Китая выступило с мирным планом, узнав прогноз о войне, пишут СМИ
Руководство Китая выступило с мирным планом, узнав прогноз о войне, пишут СМИ
Фото: EPA

Предложенный Китаем мирный план для Украины основан на прогнозах китайских военных экспертов, что война закончится летом 2023 года. Об этом пишет японское издание Nikkei Asia 9 марта.

Китай официально обнародовал свой мирный план из 12 пунктов 24 февраля – ровно через год после начала военного вторжения России. Предложение призвало к скорейшему прекращению огня и к возобновлению переговоров обеими сторонами для мирного урегулирования.

Издание пишет, что причиной изменения позиции Китая, которая до недавнего времени была пассивной, мог стать декабрьский отчет Академии военных наук, которая подчиняется непосредственно Народно-освободительной армии и регулярно дает рекомендации и отчеты Центральному военному комитету Коммунистической партии. Ее возглавляет чиновник на уровне кабинета министров, говорится в статье.

Согласно источникам, близким к китайскому правительству, в декабре академия завершила симуляцию войны в Украине, которая показала, что война подойдет к концу примерно летом 2023 года. По версии китайцев, Россия "одержит верх". В докладе говорится, что и российская, и украинская экономики будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после лета.

Nikkei предполагает, что вполне возможно, что результаты были смещены в пользу России, чтобы угодить склоняющемуся к Москве руководству Китая. При этом, услышав прогноз, Пекин подготовил мирное предложение к годовщине войны. Он направлен на достижение трех целей, включая возобновление отношений с Европой и стремление сохранить дружеские отношения с Украиной, отмечает издание.

"Вместе с Россией мы не можем позволить себе потерять Украину", – сказал источник в китайском правительстве. Мирный план включает положение о восстановлении экономики. По мнению издания, это указывает на то, что Китай уже рассматривает возможность экономической помощи.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".

18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о ключевых позициях "мирного плана" КНР. Кулеба отметил, что Украина еще ждет документ с полным текстом плана.

24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины. 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Украина, Китай, переговоры, прогноз, война России против Украины
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