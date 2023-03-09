Китай прогнозирует окончание войны в Украине летом 2023 года – СМИ

Китай официально обнародовал свой мирный план из 12 пунктов 24 февраля – ровно через год после начала военного вторжения России. Предложение призвало к скорейшему прекращению огня и к возобновлению переговоров обеими сторонами для мирного урегулирования.

Издание пишет, что причиной изменения позиции Китая, которая до недавнего времени была пассивной, мог стать декабрьский отчет Академии военных наук, которая подчиняется непосредственно Народно-освободительной армии и регулярно дает рекомендации и отчеты Центральному военному комитету Коммунистической партии. Ее возглавляет чиновник на уровне кабинета министров, говорится в статье.

Согласно источникам, близким к китайскому правительству, в декабре академия завершила симуляцию войны в Украине, которая показала, что война подойдет к концу примерно летом 2023 года. По версии китайцев, Россия "одержит верх". В докладе говорится, что и российская, и украинская экономики будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после лета.

Nikkei предполагает, что вполне возможно, что результаты были смещены в пользу России, чтобы угодить склоняющемуся к Москве руководству Китая. При этом, услышав прогноз, Пекин подготовил мирное предложение к годовщине войны. Он направлен на достижение трех целей, включая возобновление отношений с Европой и стремление сохранить дружеские отношения с Украиной, отмечает издание.

"Вместе с Россией мы не можем позволить себе потерять Украину", – сказал источник в китайском правительстве. Мирный план включает положение о восстановлении экономики. По мнению издания, это указывает на то, что Китай уже рассматривает возможность экономической помощи.