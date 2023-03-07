МИД Китая сравнил возможные поставки оружия России с американской помощью Тайваню

Он призвал США "не вмешиваться во внутренние дела Китая" и поставил под сомнение разницу в отношении Вашингтона к вопросам военной помощи Украине в защите от российской агрессии и Тайваню, который отстаивает свою независимость от КНР.

"Почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности в вопросе Украины, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая в вопросе Тайваня? Почему США просят Китай не поставлять оружие России, продолжая продавать оружие Тайваню?" – сказал Цинь.

Правящая коммунистическая партия Китая считает Тайвань частью своей территории, и Цинь подтвердил, что Пекин не отказывается от варианта применения силы, чтобы взять остров под свой контроль.

Говоря о вторжении РФ в Украину, министр заявил, что Китай "не является стороной конфликта и не предоставлял оружия ни одной из сторон".

CNN отмечает, что это первая пресс-конференция министра после вступления в должность. На предыдущем посту китайского посла в США он заработал репутацию осторожного и опытного дипломата, но в качестве главы МИД задал "гораздо более воинственный тон", ругая США за рост двусторонней напряженности и защищая тесное партнерство Пекина с Москвой.

"Если США не нажмут на тормоза, а продолжат двигаться по ложному пути, никакие ограждения не смогут предотвратить сход с рельсов, и обязательно возникнут конфликт и конфронтация", – сказал Цинь в кулуарах Всекитайского собрания народных депутатов в Пекине.