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МИД Китая сравнил возможные поставки оружия России с американской помощью Тайваню

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Цинь защищает тесное партнерство Пекина с Москвой
Цинь защищает тесное партнерство Пекина с Москвой
Фото: ЕРА

США пытаются давить на Китай, в том числе в вопросе военного сотрудничества с Россией. Об этом министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил 6 марта, пишет CNN.

Он призвал США "не вмешиваться во внутренние дела Китая" и поставил под сомнение разницу в отношении Вашингтона к вопросам военной помощи Украине в защите от российской агрессии и Тайваню, который отстаивает свою независимость от КНР.

"Почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности в вопросе Украины, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая в вопросе Тайваня? Почему США просят Китай не поставлять оружие России, продолжая продавать оружие Тайваню?" – сказал Цинь.

Правящая коммунистическая партия Китая считает Тайвань частью своей территории, и Цинь подтвердил, что Пекин не отказывается от варианта применения силы, чтобы взять остров под свой контроль.

Говоря о вторжении РФ в Украину, министр заявил, что Китай "не является стороной конфликта и не предоставлял оружия ни одной из сторон".

CNN отмечает, что это первая пресс-конференция министра после вступления в должность. На предыдущем посту китайского посла в США он заработал репутацию осторожного и опытного дипломата, но в качестве главы МИД  задал "гораздо более воинственный тон", ругая США за рост двусторонней напряженности и защищая тесное партнерство Пекина с Москвой. 

"Если США не нажмут на тормоза, а продолжат двигаться по ложному пути, никакие ограждения не смогут предотвратить сход с рельсов, и обязательно возникнут конфликт и конфронтация", – сказал Цинь в кулуарах Всекитайского собрания народных депутатов в Пекине. 

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. 

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. 

В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то". 

24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели.

Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.

4 марта в интервью CNN координатор по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не верят в окончательный отказ КНР от идеи поставлять России летальное оружие. "Мы не верим, что они сняли это с обсуждения", – сказал Кирби, добавив, что в Вашингтоне также пока "не верят" и в решение Пекина "двигаться вперед" в этом вопросе.

Теги: США, Китай, МИД, оружие, военная помощь, Тайвань, КНР
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