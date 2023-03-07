"Всестороннее сдерживание, окружение и подавление". Глава КНР выступил с радикальной критикой США

По данным издания, выступая перед депутатами, он заявил, что США возглавляют кампанию по "подавлению Китая".

"Западные страны во главе с США применили против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, создав беспрецедентно серьезные проблемы для развития нашей страны", – цитирует его WSJ.

Обычно в публичных выступлениях Си воздерживался от прямой критики США и других западных стран, называя их "определенными странами", отмечает газета.

"Теперь, прямо обвиняя США в стремлении к сдерживанию, Си, похоже, теснее ассоциирует себя с националистической риторикой, широко используемой чиновниками низшего ранга и государственными СМИ, которая атакует Вашингтон в то время, когда двусторонние отношения и так на точке кипения из-за торговых и технологических санкций, а также противоречивых взглядов на вторжение России в Украину", – говорится в статье.

Ранее CNN сообщил, что новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган на том же съезде законодательного собрания заявил, что США пытаются давить на Китай, в том числе в вопросе военного сотрудничества с Россией.

"Если США не нажмут на тормоза, а продолжат двигаться по ложному пути, никакие ограждения не смогут предотвратить сход с рельсов и обязательно возникнут конфликт и конфронтация", – сказал глава китайского МИД.