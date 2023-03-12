Великобритания, Австралия и США готовятся к переговорам о совместном противостоянии Китаю – СМИ

По данным агентства, встреча пройдет 13 марта в Сан-Диего (Калифорния). Накануне Сунак заявил, что по ее результатам будет запущен следующий этап программы атомных подводных лодок AUKUS (Австралия-Великобритания-США), начатой тремя странами в 2021 году в рамках усилий по противодействию растущему военному присутствию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что 13 марта Великобритания также опубликует обновленную информацию о своей политике в области безопасности, обороны и внешней политики, в которой будет изложено, как она будет реагировать на растущие угрозы в мире. Reuters отмечает, что с момента ее последнего обновления в 2021 году Россия вторглась в Украину, и напряженность в отношениях с Китаем возросла.