Великобритания, Австралия и США готовятся к переговорам о совместном противостоянии Китаю – СМИ

По данным агентства, встреча пройдет 13 марта в Сан-Диего (Калифорния). Накануне Сунак заявил, что по ее результатам будет запущен следующий этап программы атомных подводных лодок AUKUS (Австралия-Великобритания-США), начатой тремя странами в 2021 году в рамках усилий по противодействию растущему военному присутствию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ожидается, что 13 марта Великобритания также опубликует обновленную информацию о своей политике в области безопасности, обороны и внешней политики, в которой будет изложено, как она будет реагировать на растущие угрозы в мире. Reuters отмечает, что с момента ее последнего обновления в 2021 году Россия вторглась в Украину, и напряженность в отношениях с Китаем возросла.
15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем. Первой крупной инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии.
Новое партнерство фактически сорвало сделку 2016 года между Австралией и французской судостроительной группой Naval Group по строительству до 12 обычных подлодок, отмечает Bloomberg.
Из-за этого между Францией и Австралией обострились отношения. В частности, Франция 17 сентября отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за AUKUS в связи с "исключительной серьезностью заявлений" Вашингтона и Канберры.
В Париже действия Канберры назвали "ударом ножом в спину". Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо, которого отозвали в Париж для проведения консультаций, сравнил с предательством действия австралийского правительства после отказа Канберры от соглашения о строительстве подлодок на $90 млрд. По его словам, есть достоверные сообщения, что решение о разрыве соглашения с Францией после создания AUKUS готовилось в течение 18 месяцев.