США поощряли Си Цзиньпина к разговору с Зеленским, украинская сторона пока не получила подтверждения – Белый дом

Об этом 13 марта во время брифинга на борту Air Force One по дороге в Сан-Диего (штат Калифорния) сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте Белого дома.
"Мы поощряли президента Си связаться с президентом Зеленским, потому что считаем, что КНР и сам президент Си должны напрямую услышать украинскую точку зрения, а не только российскую точку зрения на эту [войну], – отметил Салливан. – Мы, по сути, выступали перед Пекином за то, чтобы эта связь состоялась".
По словам представителя Белого дома, США поощряли разговор между Зеленским и Си Цзиньпином как "публично", так и "частно для КНР".
Салливан также рассказал, что официальные лица США "говорили с украинскими коллегами".
"Они еще фактически не получили подтверждения, что будет телефонный звонок или видеоконференция. Надеемся, что будет. Это было бы хорошо, потому что это потенциально принесет больше баланса и перспективы, как КНР подходит к этому. И мы надеемся, что это и дальше будет отговаривать их от решения оказать летальную помощь России, о чем мы, очевидно, предупреждали", – добавил советник президента США по вопросам национальной безопасности.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
13 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину в фервале прошлого года. По данным издания, вероятно, разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоится после того, как на следующей неделе китайский лидер посетит Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
О планируемом до конца марта визите Си Цзиньпина в Россию 13 марта сообщило Reuters. О том, что Си Цзиньпин может приехать в Россию для обсуждения с Путиным войны в Украине, 21 февраля сообщало The Wall Street Journal. Со ссылкой на собственные источники журналисты утверждали, что визит может состояться в апреле – в начале мая.
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Позиция КНР была встречена со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.
Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.
27 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность украинского лидера ко встрече с председателем КНР.
В Кремле заявили 27 февраля, что "с большим вниманием" отнеслись к "мирному плану" Китая, но предпосылок к миру не видят. Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".