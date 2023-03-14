США поощряли Си Цзиньпина к разговору с Зеленским, украинская сторона пока не получила подтверждения – Белый дом

США поощряли разговор между Си Цзиньпином и Зеленским как "публично", так и "частно для КНР", отметил Салливан Фото: EPA

Об этом 13 марта во время брифинга на борту Air Force One по дороге в Сан-Диего (штат Калифорния) сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте Белого дома.

"Мы поощряли президента Си связаться с президентом Зеленским, потому что считаем, что КНР и сам президент Си должны напрямую услышать украинскую точку зрения, а не только российскую точку зрения на эту [войну], – отметил Салливан. – Мы, по сути, выступали перед Пекином за то, чтобы эта связь состоялась".

По словам представителя Белого дома, США поощряли разговор между Зеленским и Си Цзиньпином как "публично", так и "частно для КНР".

Салливан также рассказал, что официальные лица США "говорили с украинскими коллегами".

"Они еще фактически не получили подтверждения, что будет телефонный звонок или видеоконференция. Надеемся, что будет. Это было бы хорошо, потому что это потенциально принесет больше баланса и перспективы, как КНР подходит к этому. И мы надеемся, что это и дальше будет отговаривать их от решения оказать летальную помощь России, о чем мы, очевидно, предупреждали", – добавил советник президента США по вопросам национальной безопасности.