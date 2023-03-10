Несмотря на санкции, Китай продает России детали для военных вертолетов – CNN

По данным телеканала, в течение 2022 года китайские государственные оборонные компании поддерживали торговые отношения с предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.
Таможенные документы, изученные журналистами, показывают, что по крайней мере до середины ноября базирующийся в Пекине оборонный подрядчик Poly Technologies осуществил более 10 отправок в Россию, включая запчасти для вертолетов и радиооборудование "воздух – земля".
"Давний торговый партнер Poly Technology – авиационный завод в Улан-Удэ, производящий военные вертолеты. Он также отправлял детали и несколько готовых вертолетов в Пекин в прошлом году", – говорится в статье.
CNN отмечает, что большинство деталей, поставленных Poly Technologies в Россию, предназначены для использования в вертолете Ми-171Э, который применяется для транспортных и поисково-спасательных операций. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай начал импортировать эту модель вертолета из России более 10 лет назад.
Еще три поставки от Poly Technologies были помечены как включающие продукцию для эксплуатации или обслуживания российского Ми-171Ш – военно-транспортного вертолета, который может быть оснащен вооружением и использоваться во время вторжения РФ в Украину.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины.
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов.
В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то".
24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели.
Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.