Несмотря на санкции, Китай продает России детали для военных вертолетов – CNN

Российский Ми-171 может быть оснащен оружием и использоваться во время вторжения РФ в Украину Фото: arms-expo.ru

По данным телеканала, в течение 2022 года китайские государственные оборонные компании поддерживали торговые отношения с предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.

Таможенные документы, изученные журналистами, показывают, что по крайней мере до середины ноября базирующийся в Пекине оборонный подрядчик Poly Technologies осуществил более 10 отправок в Россию, включая запчасти для вертолетов и радиооборудование "воздух – земля".

"Давний торговый партнер Poly Technology – авиационный завод в Улан-Удэ, производящий военные вертолеты. Он также отправлял детали и несколько готовых вертолетов в Пекин в прошлом году", – говорится в статье.

CNN отмечает, что большинство деталей, поставленных Poly Technologies в Россию, предназначены для использования в вертолете Ми-171Э, который применяется для транспортных и поисково-спасательных операций. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай начал импортировать эту модель вертолета из России более 10 лет назад.

Еще три поставки от Poly Technologies были помечены как включающие продукцию для эксплуатации или обслуживания российского Ми-171Ш – военно-транспортного вертолета, который может быть оснащен вооружением и использоваться во время вторжения РФ в Украину.