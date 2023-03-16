"Было бы хорошо". Белый дом оценил перспективу переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

Комментируя сообщение Wall Street Journal о том, что лидеры двух стран готовятся к первому с начала вторжения в Украину телефонному разговору, он отметил, что Белый дом положительно оценивает такую возможность.

"Мы думаем, что было бы очень хорошо, если бы они оба поговорили", – сказал он.

При этом Кирби предостерег Пекин от одностороннего взгляда на российскую агрессию. Попытки Пекина добиться прекращения огня только помогут Кремлю, считает Кирби.

CNN отмечает, что подтверждения информации о готовящемся звонке Зеленского и Си Цзиньпина пока нет. Однако министр иностранных дел Китая Цинь Ган и его украинский коллега Дмитрий Кулеба 16 марта поговорили по телефону.

Глава украинского МИД сообщил в Twitter, что они обсудили значение принципа территориальной целостности. По его словам, в разговоре он подчеркнул важность формулы мира Зеленского для прекращения войны и восстановления справедливого мира в Украине.

Внешнеполитическое ведомство Китая, в свою очередь, заявило, что "высоко ценит выраженную Украиной приверженность построению искренних отношений с Китаем". В то же время Китай придерживается "объективной и беспристрастной позиции по вопросу Украины" и призывает международное сообщество создать условия для мирных переговоров, говорится в сообщении.