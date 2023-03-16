"Было бы хорошо". Белый дом оценил перспективу переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

Комментируя сообщение Wall Street Journal о том, что лидеры двух стран готовятся к первому с начала вторжения в Украину телефонному разговору, он отметил, что Белый дом положительно оценивает такую возможность.
"Мы думаем, что было бы очень хорошо, если бы они оба поговорили", – сказал он.
При этом Кирби предостерег Пекин от одностороннего взгляда на российскую агрессию. Попытки Пекина добиться прекращения огня только помогут Кремлю, считает Кирби.
CNN отмечает, что подтверждения информации о готовящемся звонке Зеленского и Си Цзиньпина пока нет. Однако министр иностранных дел Китая Цинь Ган и его украинский коллега Дмитрий Кулеба 16 марта поговорили по телефону.
Глава украинского МИД сообщил в Twitter, что они обсудили значение принципа территориальной целостности. По его словам, в разговоре он подчеркнул важность формулы мира Зеленского для прекращения войны и восстановления справедливого мира в Украине.
Внешнеполитическое ведомство Китая, в свою очередь, заявило, что "высоко ценит выраженную Украиной приверженность построению искренних отношений с Китаем". В то же время Китай придерживается "объективной и беспристрастной позиции по вопросу Украины" и призывает международное сообщество создать условия для мирных переговоров, говорится в сообщении.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
13 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину в фервале прошлого года. По данным издания, вероятно, разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоится после того, как на следующей неделе китайский лидер посетит Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
О планируемом до конца марта визите Си Цзиньпина в Россию 13 марта сообщило Reuters. О том, что Си Цзиньпин может приехать в Россию для обсуждения с Путиным войны в Украине, 21 февраля сообщало The Wall Street Journal. Со ссылкой на собственные источники журналисты утверждали, что визит может состояться в апреле – в начале мая.
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Позиция КНР была встречена со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.
Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.
27 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность украинского лидера ко встрече с председателем КНР.
В Кремле заявили 27 февраля, что "с большим вниманием" отнеслись к "мирному плану" Китая, но предпосылок к миру не видят. Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".