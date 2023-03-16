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ПОЛИТИКА

Главы МИД Украины и Китая обсудили "значение принципа территориальной целостности"

Цинь Ган надеется, что Украина и Россия "сохранят надежду на диалог и переговоры и не закроют дверь для политического решения"
Цинь Ган надеется, что Украина и Россия "сохранят надежду на диалог и переговоры и не закроют дверь для политического решения"
Фото: EPA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с министром иностранных дел Китая Цинь Ганем. Об этом он сообщил в Twitter.

"Во время моего сегодняшнего разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганем мы обсудили значение принципа территориальной целостности", – написал Кулеба

По его словам, в разговоре он подчеркнул важность формулы мира президента Владимира Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине.

В свою очередь, Цинь Ган заявил, что Китай "высоко ценит выраженную Украиной приверженность построению искренних отношений с Китаем на основе взаимного уважения и готов работать с Украиной для содействия устойчивому и стабильному развитию отношений двух стран с долгосрочной перспективой", сообщается на сайте китайского МИД. 

Как утверждается в пресс-релизе, Кулеба пообещал, что Украина будет продолжать придерживаться принципа "одного Китая" и уважать территориальную целостность Китая.

"Кулеба представил последнюю ситуацию с кризисом в Украине и перспективы мирных переговоров, поблагодарил Китай за предоставление гуманитарной помощи Украине, сказал, что опубликованный Китаем документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса в Украине отражает его искренность в содействии прекращению огня и прекращению войны, и выразил надежду на поддержание связи с Китаем", – заявили в МИД Китая.

В то же время Цинь Ган заявил, что Китай всегда придерживался "объективной и беспристрастной позиции по вопросу Украины" и вновь призвал международное сообщество создать условия для мирных переговоров.

"Китай обеспокоен затянувшейся эскалацией кризиса и возможностью его выхода из-под контроля. Мы надеемся, что все стороны сохранят спокойствие, рациональность и сдержанность, как можно скорее возобновят мирные переговоры и будут добиваться возвращения к политическому урегулированию. Я надеюсь, что Украина и Россия сохранят надежду на диалог и переговоры, и какими бы трудными и сложными они ни были, не закроют дверь для политического решения. Китай продолжит играть конструктивную роль, чтобы прекратить огонь, остановить войну, ослабить кризис и восстановить мир", – сказал глава МИД Китая.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. 

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. 

В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то". 

24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели.

Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.

Теги: Китай, переговоры, Дмитрий Кулеба, прекращение огня, война России против Украины, Цинь Ган
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