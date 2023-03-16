Главы МИД Украины и Китая обсудили "значение принципа территориальной целостности"

Цинь Ган надеется, что Украина и Россия "сохранят надежду на диалог и переговоры и не закроют дверь для политического решения" Фото: EPA

"Во время моего сегодняшнего разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганем мы обсудили значение принципа территориальной целостности", – написал Кулеба

По его словам, в разговоре он подчеркнул важность формулы мира президента Владимира Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине.

During my call with China's State Councilor and Foreign Minister Qin Gang today, we discussed the significance of the principle of territorial integrity. I underscored the importance of @ZelenskyyUa’s Peace Formula for ending the aggression and restoring just peace in Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2023

В свою очередь, Цинь Ган заявил, что Китай "высоко ценит выраженную Украиной приверженность построению искренних отношений с Китаем на основе взаимного уважения и готов работать с Украиной для содействия устойчивому и стабильному развитию отношений двух стран с долгосрочной перспективой", сообщается на сайте китайского МИД.

Как утверждается в пресс-релизе, Кулеба пообещал, что Украина будет продолжать придерживаться принципа "одного Китая" и уважать территориальную целостность Китая.

"Кулеба представил последнюю ситуацию с кризисом в Украине и перспективы мирных переговоров, поблагодарил Китай за предоставление гуманитарной помощи Украине, сказал, что опубликованный Китаем документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса в Украине отражает его искренность в содействии прекращению огня и прекращению войны, и выразил надежду на поддержание связи с Китаем", – заявили в МИД Китая.

В то же время Цинь Ган заявил, что Китай всегда придерживался "объективной и беспристрастной позиции по вопросу Украины" и вновь призвал международное сообщество создать условия для мирных переговоров.

"Китай обеспокоен затянувшейся эскалацией кризиса и возможностью его выхода из-под контроля. Мы надеемся, что все стороны сохранят спокойствие, рациональность и сдержанность, как можно скорее возобновят мирные переговоры и будут добиваться возвращения к политическому урегулированию. Я надеюсь, что Украина и Россия сохранят надежду на диалог и переговоры, и какими бы трудными и сложными они ни были, не закроют дверь для политического решения. Китай продолжит играть конструктивную роль, чтобы прекратить огонь, остановить войну, ослабить кризис и восстановить мир", – сказал глава МИД Китая.