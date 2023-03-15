Китай, Иран и Россия объявили о начале совместных морских учений на Ближнем Востоке

Учения "Пояс безопасности 2023" продлятся до 19 марта. Отмечается, что китайская армия направит туда ракетный эсминец Nanning.
"Учения "Пояс безопасности 2023" будут способствовать углублению практического сотрудничества между военно-морскими силами стран-участниц, еще раз продемонстрируют их готовность и способность совместно защищать безопасность на море, активно строить морское сообщество с общим будущим и придадут позитивный импульс, региональный мир и стабильность", – говорится в сообщении минобороны КНР.
О последних общих морских учениях КНР и России государственное агентство ТАСС сообщало 25 февраля. Они прошли у южных берегов Африки, к ним присоединился флот ЮАР.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины.