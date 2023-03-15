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Китай, Иран и Россия объявили о начале совместных морских учений на Ближнем Востоке

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Последние общие учения КНР и России прошли 25 февраля у берегов Африки
Последние общие учения КНР и России прошли 25 февраля у берегов Африки
Фото: ЕРА

Военно-морские силы Китая, Ирана и России начали совместные морские учения в Оманском заливе Аравийского моря. Об этом 15 марта сообщило министерство обороны КНР.

Учения "Пояс безопасности 2023" продлятся до 19 марта. Отмечается, что китайская армия направит туда ракетный эсминец Nanning.

"Учения "Пояс безопасности 2023" будут способствовать углублению практического сотрудничества между военно-морскими силами стран-участниц, еще раз продемонстрируют их готовность и способность совместно защищать безопасность на море, активно строить морское сообщество с общим будущим и придадут позитивный импульс, региональный мир и стабильность", – говорится в сообщении минобороны КНР.

О последних общих морских учениях КНР и России государственное агентство ТАСС сообщало 25 февраля. Они прошли у южных берегов Африки, к ним присоединился флот ЮАР.

Контекст:

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. 

Теги: Россия, Иран, Китай, Ближний Восток, флот, оборона, военные учения
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