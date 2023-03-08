Китай попытается "застолбить" за собой РФ, Казахстан и Беларусь. Для Украины это создает вызовы и риски

Бывший министр иностранных дел Украины.
Китайцы решили поднять ставки. За последние дни они не сказали ничего нового, но тон явно стал более резким. Министр иностранных дел Цинь Ган прямо провел параллель между военной помощью нам и поддержкой США Тайваня. Это и так было понятно, но прямым текстом раньше китайцы это не говорили. Более того, китайский лидер теперь говорит о желании Запада во главе с США сдерживать Китай, а Цинь Ган обвиняет американцев в желании создать еще один "НАТО" в Азии.
Вывод очевиден: Китай почувствовал момент, когда соперничество с США уже не просто не может быть скрытым – оно становится определяющей чертой мира. Все, что будет происходить или не происходить в мире, будет рассматриваться через призму этого соперничества. В том числе и наша война с Россией. Причем увязывание Китаем военной помощи нам и Тайваню – это только верхушка айсберга.
На наших глазах и довольно скоро будет происходить разграничение Запада и Востока, а Евразии – на Европу и Азию. Россия может быстро двигаться в китайскую сферу влияния: там все больше китайских машин, идет "юанизация" экономики и даже депозиты уже в юанях предлагают. Китай попытается "застолбить" за собой Россию и Казахстан как ресурсную базу во всех смыслах, а Беларусь – как площадку влияния, такой себе кусочек Азии в Европе. О последствиях можно говорить долго, но для нас это создает немало вызовов и рисков.
Во-первых, Китаю нужна слабая Россия, но "сдать" ее отнюдь не выгодно. Многие европейские страны очень зависят от экспорта в Китай, и поднятие им ставок может создать вызов для солидарности Запада, особенно на фоне президентской кампании в США, где тема Китая будет одной из основных.
Путин это, кстати, тоже хорошо понимает. Для него президент вроде Трампа – единственное спасение от китайской кабалы, хотя это может быть и слишком поздно и Китай съест его "живьем". Что, конечно, не создаст пространство на восток от нас более дружественным.
Россия превращается из игрока в того, кем играют, а мы будем частью этой игры. Главное, чтобы это была своя игра.
Источник: Pavlo Klimkin / Facebook
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