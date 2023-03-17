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Цзиньпин приедет в Россию 20 марта – Кремль

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Государственный визит Цзиньпина в РФ продлится три дня
Государственный визит Цзиньпина в РФ продлится три дня
Фото: ЕРА

Председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта приедет в Россию. Об этом 17 марта сообщил сайт Кремля.

Государственный визит Цзиньпина в РФ продлится три дня – с 20-го по 22 марта.

В Кремле отметили, что глава Китая посетит РФ по приглашению российского президента Владимира Путина.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене", – говорится в сообщении.

Также, по данным Кремля, запланировано подписание "ряда важных двусторонних документов".

Планы визита Цзиньпина в РФ, по данным Reuters, появились после того, как Китай предложил посредничество в установлении мира в Украине, опубликовав в конце февраля свой "мирный план", что было встречено со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что и Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Вероятно, разговор Цзиньпина и Зеленского состоится после того, как китайский лидер посетит Москву, сообщают источники издания.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.

Зеленский заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока не зафиксированы случаи передачи Китаем России оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия. 

МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.

24 февраля Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". "Лучше – там, где сейчас Китай, чем в объятиях с РФ. Потому что это нечестно, несправедливо и это риски, что это будет третья мировая", – заявил он.

10 марта Си Цзиньпина единогласно переизбрали председателем КНР. Он стал первым в истории лидером, который будет руководить Китаем третий пятилетний срок.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Китай, Си Цзиньпин, Кремль, КНР, война России против Украины, визит
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