Цзиньпин приедет в Россию 20 марта – Кремль

Государственный визит Цзиньпина в РФ продлится три дня – с 20-го по 22 марта.

В Кремле отметили, что глава Китая посетит РФ по приглашению российского президента Владимира Путина.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене", – говорится в сообщении.

Также, по данным Кремля, запланировано подписание "ряда важных двусторонних документов".

Планы визита Цзиньпина в РФ, по данным Reuters, появились после того, как Китай предложил посредничество в установлении мира в Украине, опубликовав в конце февраля свой "мирный план", что было встречено со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что и Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Вероятно, разговор Цзиньпина и Зеленского состоится после того, как китайский лидер посетит Москву, сообщают источники издания.