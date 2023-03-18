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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В артиллерийских подразделениях РФ введены лимиты на использование боеприпасов – Дмитрашковский

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Дмитрашковский считает, что РФ в будущем может испытывать "голод" артиллерийских боеприпасов
Дмитрашковский считает, что РФ в будущем может испытывать "голод" артиллерийских боеприпасов
Фото: EPA

В артиллерийских подразделениях РФ введены лимиты на использование боеприпасов. Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский в эфире общенационального телемарафона, сообщило 18 марта агентство "Укринформ".

"Арсеналы действительно опустошены. И здесь еще нужно отметить нашу артиллерию, которая постоянно уничтожает склады боеприпасов на данном направлении, и не только. Это касается и Бердянска, и Мариуполя, где враг создал такой хаб боеприпасов", – сказал он.

Дмитрашковский отметил, что украинская артиллерия достает до российских складов с боеприпасами и топливом и россияне пытаются их переместить.

"Что касается самих боеприпасов, то ситуация действительно сложилась таким образом, что сегодня в артиллерийских подразделениях РФ уже введены лимиты на использование боеприпасов. Еще месяц назад враг обстреливал наши позиции с утра до вечера, и таких обстрелов было порой больше 600, а на сегодняшний день это 260–280 обстрелов в день. Я не могу сказать, что это мало, это все человеческие жизни, но значительно уменьшились обстрелы", – заявил спикер.

В то же время, по его словам, стали более частыми авиаудары со стороны россиян.

"Враг активно начал применять и армейскую авиацию, и штурмовую авиацию, наносит поражение в основном по позициям, но применяет ее также и по мирному населению", – сказал он.

Дмитрашковский сообщил, что на донецком направлении враг понес значительные потери и для восстановления боеспособности нужно время.

"По крайней мере, это мое мнение, думаю, что до мая они не смогут восстановиться, потому что та мобилизация, которая на сегодняшний день проходит в РФ, хоть она и скрытая, но идет постоянно, – это нужно длительное время для обучения. Потери, понесенные Российской Федерацией на донецком направлении – это элитные подразделения, и для восстановления их больше потребуется времени – не две недели, не месяц. Эти подразделения должны восстанавливаться не менее трех месяцев до полугода. [...] Что касается нехватки боеприпасов, так это сейчас становится таким образом, что вся Россия будет испытывать "голод" артиллерийских боеприпасов", – заявил спикер.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 18 марта 2023 года, составили около 164 200 военных, 3511 танков, 305 самолетов, 290 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, боеприпасы, Алексей Дмитрашковский, война России против Украины, потери армии России
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