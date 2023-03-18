"Танк "Армата" оказался "белым слоном". РФ показывает новую технику на парадах, но воюет устаревшими Т-62, заявил представитель Великобритании в ОБСЕ

По данным Генштаба ВСУ, РФ уже потеряла в Украине более 3,5 тыс. танков Фото: EPA (архив)

"Россия понесла огромные потери тяжелой бронетехники, что заставило ее развернуть на фронте 60-летние основные боевые танки Т-62. С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армии в 1954 году", – сказал британский дипломат.

Он отметил, что в этой связи встает очевидный вопрос: "Почему же новое поколение российской военной техники, которое так восхваляют, отсутствует на поле боя?"

"Правда заключается в том, что разрекламированный российский основной боевой танк нового поколения Т-14 "Армата" оказался "белым слоном", едва способным принять участие в параде, не говоря уже о боевых действиях в Украине. А российские военно-воздушные силы настолько не доверяют многоцелевому самолету 5-го поколения Су-57, что не решаются использовать его над Украиной”, – пояснил Стаббс.

Он подчеркнул, что российское военное командование демонстрирует "поразительную нехватку компетентности" и растрачивает стратегические ресурсы ради небольших тактических побед.

"Правду видит каждый: военная и оборонная промышленность России терпит поражение в Украине", – заявил британский дипломат.