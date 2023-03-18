"Танк "Армата" оказался "белым слоном". РФ показывает новую технику на парадах, но воюет устаревшими Т-62, заявил представитель Великобритании в ОБСЕ

"Россия понесла огромные потери тяжелой бронетехники, что заставило ее развернуть на фронте 60-летние основные боевые танки Т-62. С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армии в 1954 году", – сказал британский дипломат.
Он отметил, что в этой связи встает очевидный вопрос: "Почему же новое поколение российской военной техники, которое так восхваляют, отсутствует на поле боя?"
"Правда заключается в том, что разрекламированный российский основной боевой танк нового поколения Т-14 "Армата" оказался "белым слоном", едва способным принять участие в параде, не говоря уже о боевых действиях в Украине. А российские военно-воздушные силы настолько не доверяют многоцелевому самолету 5-го поколения Су-57, что не решаются использовать его над Украиной”, – пояснил Стаббс.
Он подчеркнул, что российское военное командование демонстрирует "поразительную нехватку компетентности" и растрачивает стратегические ресурсы ради небольших тактических побед.
"Правду видит каждый: военная и оборонная промышленность России терпит поражение в Украине", – заявил британский дипломат.
Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября 2022 года заместитель главы Пентагона Колин Каль.
В Генштабе ВСУ 31 декабря сообщили, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.
Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, писало 9 февраля 2023 года СNN со ссылкой на группу OSINT-расследователей Oryx.
Российские оккупанты потерпели поражение в крупнейшей танковой битве войны в Украине, потеряв под Угледаром Донецкой области 130 единиц бронетехники в течение трех недель, сообщило The New York Times 1 марта.
С 24 февраля 2022 года по 18 марта 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 164 200 оккупантов, 3511 танков, 6830 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники.
В британской разведке 19 января заявили, что Россия может начать применять на поле боя танк Т-14 "Армата", хотя и "сильно рискует" при этом. По данным разведки, российские войска неохотно принимали выделенный им первый транш Т-14 из-за того, что машины находились в очень плохом состоянии.